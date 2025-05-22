https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья
Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:27:00+03:00
2025-05-22T18:27:00+03:00
2025-05-22T18:28:00+03:00
брянская область
белгородская область
курская область
владимир путин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей."Вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям вернуться в родные поселки, села там, где это позволяют условия безопасности", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.Кроме того, Путин отметил, что необходимо восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий."Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.
https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html
брянская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, белгородская область, курская область, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Брянская область, Белгородская область, Курская область, Владимир Путин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья
Путин дал поручения по восстановлению Курской, Белгородской и Брянской областей