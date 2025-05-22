https://ria.ru/20250522/putin-2018521880.html

Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья

Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поручил оперативно подготовить программу восстановления приграничья

Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:27:00+03:00

2025-05-22T18:27:00+03:00

2025-05-22T18:28:00+03:00

брянская область

белгородская область

курская область

владимир путин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей."Вновь обращаю внимание, что уже сейчас, естественно, с учетом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить все разрушенное, помочь людям вернуться в родные поселки, села там, где это позволяют условия безопасности", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.Кроме того, Путин отметил, что необходимо восстановить транспортную и другую инфраструктуру, наладить устойчивую работу промышленных предприятий."Поручаю Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей", - сказал президент.

https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html

брянская область

белгородская область

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

брянская область, белгородская область, курская область, владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)