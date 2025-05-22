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Путин присвоил Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 22.05.2025
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18:20 22.05.2025 (обновлено: 18:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018520246.html
Путин присвоил Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России
Путин присвоил Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 22.05.2025
Путин присвоил Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Большого театра Анастасии Сташкевич, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:20:00+03:00
2025-05-22T18:22:00+03:00
россия
владимир путин
большой театр
гитис
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Большого театра Анастасии Сташкевич, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист российской федерации" Сташкевич Анастасии Витальевне, артистке балета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", город Москва", - говорится в документе.Звания заслуженного деятеля искусств РФ удостоены дирижер хора Государственной академической симфонической капеллы России Александр Хватов и старший преподаватель кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.
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россия, владимир путин, большой театр, гитис
Россия, Владимир Путин, Большой театр, ГИТИС
Путин присвоил Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России

Путин присвоил балерине Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАртистка балета Анастасия Сташкевич
Артистка балета Анастасия Сташкевич - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Артистка балета Анастасия Сташкевич. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Большого театра Анастасии Сташкевич, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист российской федерации" Сташкевич Анастасии Витальевне, артистке балета Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный академический Большой театр России", город Москва", - говорится в документе.
Звания заслуженного деятеля искусств РФ удостоены дирижер хора Государственной академической симфонической капеллы России Александр Хватов и старший преподаватель кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.
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