https://ria.ru/20250522/putin-2018517433.html

Путин оценил ход весенне-полевых работ

Путин оценил ход весенне-полевых работ - РИА Новости, 22.05.2025

Путин оценил ход весенне-полевых работ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что весенне-полевые работы находятся на пике и идут штатно. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:10:00+03:00

2025-05-22T18:10:00+03:00

2025-05-22T18:10:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что весенне-полевые работы находятся на пике и идут штатно. "Еще один очень важный вопрос - это весенние полевые работы, они тоже на пике находятся. Идут, насколько я понимаю, штатно", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973812970.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин