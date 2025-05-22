https://ria.ru/20250522/putin-2018517433.html
Путин оценил ход весенне-полевых работ
Путин оценил ход весенне-полевых работ - РИА Новости, 22.05.2025
Путин оценил ход весенне-полевых работ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что весенне-полевые работы находятся на пике и идут штатно. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:10:00+03:00
2025-05-22T18:10:00+03:00
2025-05-22T18:10:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что весенне-полевые работы находятся на пике и идут штатно. "Еще один очень важный вопрос - это весенние полевые работы, они тоже на пике находятся. Идут, насколько я понимаю, штатно", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240920/rossiya-1973812970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин оценил ход весенне-полевых работ
Путин заявил, что весенне-полевые работы находятся на пике и идут штатно