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Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
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18:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018516918.html
Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья
Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:09:00+03:00
2025-05-22T18:09:00+03:00
россия
брянская область
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Глава государства ранее поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. По словам президента, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации. "К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, министерство просвещения, других ведомств", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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россия
брянская область
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россия, брянская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Россия, Брянская область, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья

Путин поручил МО РФ, МВД и МЧС подключиться к восстановлению приграничья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий.
Глава государства ранее поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. По словам президента, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации.
"К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, министерство просвещения, других ведомств", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Путин поручил Хинштейну проработать программу восстановления приграничья
5 февраля, 18:59
 
РоссияБрянская областьВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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