https://ria.ru/20250522/putin-2018516918.html

Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья

Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поручил Минобороны подключиться к восстановлению приграничья

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:09:00+03:00

2025-05-22T18:09:00+03:00

2025-05-22T18:09:00+03:00

россия

брянская область

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий. Глава государства ранее поручил Минэкономразвития России совместно с коллегами из администрации президента подготовить в максимально короткие сроки программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. По словам президента, эта программа должна быть обеспечена необходимыми финансовыми, материальными ресурсами, задействована дополнительная техника, специалисты, в том числе из других субъектов федерации. "К разработке и реализации такой программы также прошу активно подключиться коллег из Минобороны, МВД, МЧС, Минстроя, министерств транспорта, энергетики, цифрового развития и связи, Минздрава, министерство просвещения, других ведомств", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250205/putin-1997597324.html

россия

брянская область

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россия, брянская область, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)