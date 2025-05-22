https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья
Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:55:00+03:00
2025-05-22T17:55:00+03:00
2025-05-22T18:01:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ."В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ
https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья
Путин попросил правительство информировать его о ходе восстановления приграничья