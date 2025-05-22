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Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 22.05.2025 (обновлено: 18:01 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья
Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:55:00+03:00
2025-05-22T18:01:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ."В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ
https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество
Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья

Путин попросил правительство информировать его о ходе восстановления приграничья

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ.
"В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ
Путин о создании буферной зоны безопасности у границы - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы
17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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