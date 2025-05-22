https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html

Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья

Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин попросил правительство информировать его о восстановлении приграничья

Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:55:00+03:00

2025-05-22T17:55:00+03:00

2025-05-22T18:01:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство регулярно информировать его о работе над восстановлением пострадавших районов приграничья РФ."В ходе подготовки такой комплексной программы восстановления пострадавших регионов прошу меня регулярно информировать. В дальнейшем обсудим этот вопрос на отдельном специальном совещании. Вопросов у людей там много", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ

https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html

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2025

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россия, владимир путин, общество