https://ria.ru/20250522/putin-2018510554.html
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:50:00+03:00
2025-05-22T17:50:00+03:00
2025-05-22T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей. События сегодняшнего дня только подтверждают то, что было мною только что сказано", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html
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россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Происшествия
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин
Путин: противник выбирает цели, не имеющие военного значения