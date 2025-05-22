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Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018510554.html
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:50:00+03:00
2025-05-22T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей. События сегодняшнего дня только подтверждают то, что было мною только что сказано", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html
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россия, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Происшествия
Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин

Путин: противник выбирает цели, не имеющие военного значения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей. События сегодняшнего дня только подтверждают то, что было мною только что сказано", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
19 февраля, 17:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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