https://ria.ru/20250522/putin-2018510554.html

Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин

Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025

Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил Путин

Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:50:00+03:00

2025-05-22T17:50:00+03:00

2025-05-22T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Противник выбирает цели, не имеющие военного значения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей. События сегодняшнего дня только подтверждают то, что было мною только что сказано", - сказал глава государства на совещании с членами правительства России.

https://ria.ru/20250219/putin-2000348698.html

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2025

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россия, владимир путин, происшествия