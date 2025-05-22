https://ria.ru/20250522/putin-2018509978.html

Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья

Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья - РИА Новости, 22.05.2025

Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья

Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на вопросы, волнующие жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, такие как восстановление РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T18:03:00+03:00

владимир путин

курская область

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018513190_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b6986ea615684a2254754a15ed8fb72.png

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на вопросы, волнующие жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, такие как восстановление жилья, выплата компенсаций и поддержка переселенцев."Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения - это Белгородская, Брянская области... Хотел бы еще раз обратить на них (на темы, волнующие граждан - ред.) ваше внимание - это, конечно же, восстановление жилья, социальных, транспортных объектов. Это выплата компенсации за утраченное имущество. Это поддержка переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения у родственников или снимает жилье", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей 2025-05-22T17:49 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, курская область, правительство рф