https://ria.ru/20250522/putin-2018509978.html
Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья
Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья
Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на вопросы, волнующие жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, такие как восстановление РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:49:00+03:00
2025-05-22T17:49:00+03:00
2025-05-22T18:03:00+03:00
владимир путин
курская область
правительство рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на вопросы, волнующие жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, такие как восстановление жилья, выплата компенсаций и поддержка переселенцев."Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения - это Белгородская, Брянская области... Хотел бы еще раз обратить на них (на темы, волнующие граждан - ред.) ваше внимание - это, конечно же, восстановление жилья, социальных, транспортных объектов. Это выплата компенсации за утраченное имущество. Это поддержка переселенцев, тех, кто был вынужден покинуть родной дом и сейчас живет в пунктах временного размещения у родственников или снимает жилье", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20250522/putin-2018512127.html
курская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей
Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей
2025-05-22T17:49
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, курская область, правительство рф
Владимир Путин, Курская область, Правительство РФ
Путин обратил внимание на вопросы, волнующие жителей приграничья
Путин: жителей приграничья волнует восстановление жилья и выплата компенсаций