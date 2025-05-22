https://ria.ru/20250522/putin-2018509131.html
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов - РИА Новости, 22.05.2025
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов
Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:44:00+03:00
2025-05-22T17:44:00+03:00
2025-05-22T17:56:00+03:00
курская область
здоровье - общество
россия
владимир путин
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018510420_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7bf175880261f0f8adab66a4ffba239.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018510420_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_baf336217d24d099f90a476592406e42.jpg
Путин о восстановлении и дополнительной поддержке жителей приграничных регионов
Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства
Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки Президента в Курскую область.
2025-05-22T17:44
true
PT5M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, здоровье - общество, россия, владимир путин, брянская область
Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Брянская область
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов
Путин: жители приграничных регионов нуждаются в дополнительной поддержке