https://ria.ru/20250522/putin-2018509131.html

Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов

Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов - РИА Новости, 22.05.2025

Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов

Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:44:00+03:00

2025-05-22T17:44:00+03:00

2025-05-22T17:56:00+03:00

курская область

здоровье - общество

россия

владимир путин

брянская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html

курская область

россия

брянская область

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Путин о восстановлении и дополнительной поддержке жителей приграничных регионов Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки Президента в Курскую область. 2025-05-22T17:44 true PT5M08S

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курская область, здоровье - общество, россия, владимир путин, брянская область