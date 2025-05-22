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Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов - РИА Новости, 22.05.2025
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17:44 22.05.2025 (обновлено: 17:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018509131.html
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов - РИА Новости, 22.05.2025
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов
Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:44:00+03:00
2025-05-22T17:56:00+03:00
курская область
здоровье - общество
россия
владимир путин
брянская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250521/putin-2018214165.html
курская область
россия
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Путин о восстановлении и дополнительной поддержке жителей приграничных регионов
Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки Президента в Курскую область.
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курская область, здоровье - общество, россия, владимир путин, брянская область
Курская область, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Брянская область
Путин заявил о важности дополнительной поддержки приграничных регионов

Путин: жители приграничных регионов нуждаются в дополнительной поддержке

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Жители приграничных регионов России нуждаются в дополнительной поддержке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.
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