https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html

Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье

Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025

Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье

Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:02:00+03:00

2025-05-22T18:02:00+03:00

2025-05-22T18:02:00+03:00

беловский район

россия

курская область

владимир путин

николай волобуев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки украинского БПЛА. Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице. Президент справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления "Как вверенный вам людьми Беловский район?" - спросил Путин Волобуева. В ходе разговора они упомянули и отмечаемый сегодня православными христианами день святого Николая Угодника. "Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html

беловский район

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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам 2025-05-22T18:02 true PT0M16S

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беловский район, россия, курская область, владимир путин, николай волобуев