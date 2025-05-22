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Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018499492.html
Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье
Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье
Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:02:00+03:00
2025-05-22T18:02:00+03:00
беловский район
россия
курская область
владимир путин
николай волобуев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки украинского БПЛА. Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице. Президент справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления "Как вверенный вам людьми Беловский район?" - спросил Путин Волобуева. В ходе разговора они упомянули и отмечаемый сегодня православными христианами день святого Николая Угодника. "Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html
беловский район
россия
курская область
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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева
Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам
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беловский район, россия, курская область, владимир путин, николай волобуев
Беловский район, Россия, Курская область, Владимир Путин, Николай Волобуев, Специальная военная операция на Украине
Путин обсудил с раненым главой Беловского района ситуацию в приграничье

Путин обсудил с Волобуевым ситуацию в Беловском районе Курской области

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в Беловском районе Курской области у его главы Николая Волобуева, пострадавшего в результате атаки украинского БПЛА.
Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву, который ранее пострадал в результате атаки украинского БПЛА и находится в больнице. Президент справился о его здоровье и пожелал скорейшего выздоровления
"Как вверенный вам людьми Беловский район?" - спросил Путин Волобуева.
В ходе разговора они упомянули и отмечаемый сегодня православными христианами день святого Николая Угодника.
"Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", - добавил Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеБеловский районРоссияКурская областьВладимир ПутинНиколай Волобуев
 
 
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