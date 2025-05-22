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Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ
Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ
Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, пострадавшему при атаке украинского БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:12:00+03:00
2025-05-22T17:12:00+03:00
2025-05-22T19:45:00+03:00
россия
беловский район
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николай волобуев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, пострадавшему при атаке украинского БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент справился о состоянии здоровья Волобуева и пожелал ему скорейшего выздоровления", — рассказал он.Путин попросил пострадавшего главу району передать наилучшие пожелания коллегам. Кроме того, российский лидер поинтересовался ситуацией в Беловском районе. Президент пообещал, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ."Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", — подчеркнул глава государства. Волобуев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что звонок президента послужит его скорейшему выздоровлению. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения. В регионе действует режим контртеррористической операции.
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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева
Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам
2025-05-22T17:12
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россия, беловский район, курская область, николай волобуев, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Беловский район, Курская область, Николай Волобуев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ
Путин в разговоре с Волобуевым пообещал, что Россия ответит на атаки ВСУ