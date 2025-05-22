https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ

Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025

Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ

Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, пострадавшему при атаке украинского БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:12:00+03:00

2025-05-22T17:12:00+03:00

2025-05-22T19:45:00+03:00

россия

беловский район

курская область

николай волобуев

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, пострадавшему при атаке украинского БПЛА, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент справился о состоянии здоровья Волобуева и пожелал ему скорейшего выздоровления", — рассказал он.Путин попросил пострадавшего главу району передать наилучшие пожелания коллегам. Кроме того, российский лидер поинтересовался ситуацией в Беловском районе. Президент пообещал, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ."Николай Викторович, будем отвечать. Обязательно", — подчеркнул глава государства. Волобуев, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что звонок президента послужит его скорейшему выздоровлению. После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при обстреле ВСУ Беловского района погиб человек, еще двое мужчин получили множественные осколочные ранения. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250522/plennyy-2018452553.html

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россия

беловский район

курская область

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Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева Путин попросил главу Беловского района Курской области Волобуева, пострадавшего из-за атаки БПЛА, передать наилучшие пожелания коллегам 2025-05-22T17:12 true PT0M16S

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россия, беловский район, курская область, николай волобуев, дмитрий песков, владимир путин