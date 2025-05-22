https://ria.ru/20250522/putin-2018495532.html
Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ
Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ
Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:00:00+03:00
2025-05-22T17:00:00+03:00
2025-05-22T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава государства обнял и поблагодарил ее после церемонии награждения в Кремле. Ранее Болилая на торжественной церемонии вручения высших государственных наград РФ в Кремле получила медаль "Золотую звезду" Героя России из рук главы государства. "Я не понимаю, как вы кого-то закрывали? Такая вы миниатюрная девушка", - сказал Путин, обращаясь к Болилая после торжественной церемонии. Девушка отметила, что старалась. "Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось, все живы", - добавила она. Глава государства уточнил у Болилая, все ли у нее хорошо, получил утвердительный ответ. "Спасибо большое", - сказал президент и обнял медсестру, которая получила звание Героя России.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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Общение Путина и медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ
Путин восхитился подвигом Героя России, медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ
2025-05-22T17:00
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ
Путин отметил подвиг медсестры, закрывшей раненого бойца во время обстрела ВСУ