https://ria.ru/20250522/putin-2018495532.html

Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ

Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поблагодарил медсестру, закрывшую раненого бойца при обстреле ВСУ

Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:00:00+03:00

2025-05-22T17:00:00+03:00

2025-05-22T17:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018493597_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e9424e6bb93996d73ec6c60e187d8f7.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил подвиг медсестры, ефрейтора Людмилы Болилая, которая собой закрыла раненого бойца во время обстрела ВСУ, глава государства обнял и поблагодарил ее после церемонии награждения в Кремле. Ранее Болилая на торжественной церемонии вручения высших государственных наград РФ в Кремле получила медаль "Золотую звезду" Героя России из рук главы государства. "Я не понимаю, как вы кого-то закрывали? Такая вы миниатюрная девушка", - сказал Путин, обращаясь к Болилая после торжественной церемонии. Девушка отметила, что старалась. "Он тоже был не очень большой, поэтому все получилось, все живы", - добавила она. Глава государства уточнил у Болилая, все ли у нее хорошо, получил утвердительный ответ. "Спасибо большое", - сказал президент и обнял медсестру, которая получила звание Героя России.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

https://ria.ru/20250522/rossija-2018485622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Общение Путина и медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ Путин восхитился подвигом Героя России, медсестры Людмилы Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ 2025-05-22T17:00 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы украины