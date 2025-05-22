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Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского - РИА Новости, 22.05.2025
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16:44 22.05.2025 (обновлено: 17:53 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018493360.html
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:44:00+03:00
2025-05-22T17:53:00+03:00
россия
владимир путин
алексей левыкин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра Невского. Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. "Я сегодня испытываю огромную честь быть награжденным высокой наградой Российской Федерации... Но прежде всего я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который вот уже более 150 лет выполняет свою главную миссию - способствует самоутверждению российского сознания и способствует самоутверждению российского самопонимания", - отметил Левыкин.
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россия, владимир путин, алексей левыкин, александр невский
Россия, Владимир Путин, Алексей Левыкин, Александр Невский
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского

Путин вручил генеральному директору ГИМ Левыкину орден Александра Невского

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, награжденный орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, награжденный орденом Александра Невского - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, награжденный орденом Александра Невского
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра Невского.
Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля.
«
"Я сегодня испытываю огромную честь быть награжденным высокой наградой Российской Федерации... Но прежде всего я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который вот уже более 150 лет выполняет свою главную миссию - способствует самоутверждению российского сознания и способствует самоутверждению российского самопонимания", - отметил Левыкин.
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
14:28
 
РоссияВладимир ПутинАлексей ЛевыкинАлександр Невский
 
 
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