https://ria.ru/20250522/putin-2018493360.html
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:44:00+03:00
2025-05-22T16:44:00+03:00
2025-05-22T17:53:00+03:00
россия
владимир путин
алексей левыкин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра Невского. Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. "Я сегодня испытываю огромную честь быть награжденным высокой наградой Российской Федерации... Но прежде всего я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который вот уже более 150 лет выполняет свою главную миссию - способствует самоутверждению российского сознания и способствует самоутверждению российского самопонимания", - отметил Левыкин.
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алексей левыкин, александр невский
Россия, Владимир Путин, Алексей Левыкин, Александр Невский
Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского
Путин вручил генеральному директору ГИМ Левыкину орден Александра Невского