https://ria.ru/20250522/putin-2018493360.html

Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского

Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил гендиректора ГИМ орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:44:00+03:00

2025-05-22T16:44:00+03:00

2025-05-22T17:53:00+03:00

россия

владимир путин

алексей левыкин

александр невский

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил генеральному директору Государственного исторического музея (ГИМ) Алексею Левыкину орден Александра Невского. Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. "Я сегодня испытываю огромную честь быть награжденным высокой наградой Российской Федерации... Но прежде всего я оцениваю эту награду как высокую оценку труда коллектива Государственного исторического музея, который вот уже более 150 лет выполняет свою главную миссию - способствует самоутверждению российского сознания и способствует самоутверждению российского самопонимания", - отметил Левыкин.

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, алексей левыкин, александр невский