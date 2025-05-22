https://ria.ru/20250522/putin-2018480694.html

Путин присвоил звание "гвардейский" 30-му инженерно-саперному полку

Путин присвоил звание "гвардейский" 30-му инженерно-саперному полку - РИА Новости, 22.05.2025

Путин присвоил звание "гвардейский" 30-му инженерно-саперному полку

Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 30-му инженерно-саперному полку, соответствующий указ размещен... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:38:00+03:00

2025-05-22T15:38:00+03:00

2025-05-22T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин за героизм и отвагу присвоил почетное наименование "гвардейский" 30-му инженерно-саперному полку, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 30 инженерно-саперному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 30 гвардейский инженерно-саперный полк", - говорится в документе. Данный указ вступает в силу с даты его подписания, 22 мая.

https://ria.ru/20250514/avto-2016974123.html

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