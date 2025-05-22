https://ria.ru/20250522/putin-2018479830.html
Путин рассказал о главной задаче России
Путин рассказал о главной задаче России - РИА Новости, 22.05.2025
Путин рассказал о главной задаче России
Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:35:00+03:00
2025-05-22T15:35:00+03:00
2025-05-22T17:59:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле."Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций", — сказал глава государства.Он также назвал крепкие семейные устои и традиционные ценности прочной опорой тысячелетней российской государственности и надежным нравственным ориентиром для всех поколений, общества и молодежи."Пример такой деятельности (по сбережению культуры. — Прим. ред.) показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин", — указал Путин.Президент вручил Левыкину орден Александра Невского. Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Всего государственные награды получили более 20 человек.
https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин рассказал о главной задаче России
Путин назвал сбережение народа, его культуры и духовности главной задачей России
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
«
"Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций", — сказал глава государства.
Он также назвал крепкие семейные устои и традиционные ценности прочной опорой тысячелетней российской государственности и надежным нравственным ориентиром для всех поколений, общества и молодежи.
«
"Пример такой деятельности (по сбережению культуры. — Прим. ред.) показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин", — указал Путин.
Президент вручил Левыкину орден Александра Невского.
Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Всего государственные награды получили более 20 человек.