https://ria.ru/20250522/putin-2018479830.html

Путин рассказал о главной задаче России

Путин рассказал о главной задаче России - РИА Новости, 22.05.2025

Путин рассказал о главной задаче России

Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:35:00+03:00

2025-05-22T15:35:00+03:00

2025-05-22T17:59:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле."Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций", — сказал глава государства.Он также назвал крепкие семейные устои и традиционные ценности прочной опорой тысячелетней российской государственности и надежным нравственным ориентиром для всех поколений, общества и молодежи."Пример такой деятельности (по сбережению культуры. — Прим. ред.) показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин", — указал Путин.Президент вручил Левыкину орден Александра Невского. Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Всего государственные награды получили более 20 человек.

https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин