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Путин рассказал о главной задаче России - РИА Новости, 22.05.2025
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15:35 22.05.2025 (обновлено: 17:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018479830.html
Путин рассказал о главной задаче России
Путин рассказал о главной задаче России - РИА Новости, 22.05.2025
Путин рассказал о главной задаче России
Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:35:00+03:00
2025-05-22T17:59:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.&quot;Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций&quot;, — сказал глава государства.Он также назвал крепкие семейные устои и традиционные ценности прочной опорой тысячелетней российской государственности и надежным нравственным ориентиром для всех поколений, общества и молодежи.&quot;Пример такой деятельности (по сбережению культуры. — Прим. ред.) показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин&quot;, — указал Путин.Президент вручил Левыкину орден Александра Невского. Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Всего государственные награды получили более 20 человек.
https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о главной задаче России

Путин назвал сбережение народа, его культуры и духовности главной задачей России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сбережение российского народа и его культуры — это главная задача страны, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле.
«

"Важнейшая задача сегодня — это сбережение нашего народа, его культуры и духовности, лучших образовательных и просветительских традиций", — сказал глава государства.

Он также назвал крепкие семейные устои и традиционные ценности прочной опорой тысячелетней российской государственности и надежным нравственным ориентиром для всех поколений, общества и молодежи.
«

"Пример такой деятельности (по сбережению культуры. — Прим. ред.) показывает Государственный исторический музей и его руководитель Алексей Константинович Левыкин", — указал Путин.

Президент вручил Левыкину орден Александра Невского.
Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале Кремля. Всего государственные награды получили более 20 человек.
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