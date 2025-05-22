https://ria.ru/20250522/putin-2018476977.html

Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян

Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:26:00+03:00

2025-05-22T15:26:00+03:00

2025-05-22T15:26:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают россиянам. В ходе выступления Путин напомнил о словах митрополита Калужского и Боровского Климента, который был отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Во время церемонии он сказал о том, что важно любить родину, а также важно учиться этому самому и учить других, прежде всего молодежь. "Самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других – это личный пример. Вот такой личный пример подаете вы, за это вам огромное спасибо", - обратился Путин к награжденным.

https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html

россия

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Путин: "Самый лучший способ чему-то научить – это подать личный пример" Путин, завершая церемонию вручения госнаград, обратился к присутствующим, подчеркнув, что самый лучший способ чему-то научить – это подать личный пример. Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо 2025-05-22T15:26 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин