https://ria.ru/20250522/putin-2018476977.html
Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян
Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян - РИА Новости, 22.05.2025
Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:26:00+03:00
2025-05-22T15:26:00+03:00
2025-05-22T15:26:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград в Кремле поблагодарил присутствующих за личный пример, который они подают россиянам. В ходе выступления Путин напомнил о словах митрополита Калужского и Боровского Климента, который был отмечен орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Во время церемонии он сказал о том, что важно любить родину, а также важно учиться этому самому и учить других, прежде всего молодежь. "Самый лучший способ, самый лучший метод, самый лучший инструмент чему бы то ни было учить других – это личный пример. Вот такой личный пример подаете вы, за это вам огромное спасибо", - обратился Путин к награжденным.
https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html
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Путин: "Самый лучший способ чему-то научить – это подать личный пример"
Путин, завершая церемонию вручения госнаград, обратился к присутствующим, подчеркнув, что самый лучший способ чему-то научить – это подать личный пример. Такой личный пример подаете вы. За это вам огромное спасибо
2025-05-22T15:26
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РИА Новости
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил награжденных в Кремле за их личный пример для россиян
Путин на вручении высших госнаград поблагодарил награжденных за их личный пример