https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html
Путин наградил Симоньян орденом
Путин наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил Симоньян орденом
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:53:00+03:00
2025-05-22T14:53:00+03:00
2025-05-22T15:50:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. Президент России в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий..
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан.
Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом
2025-05-22T14:53
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РИА Новости
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общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Путин наградил Симоньян орденом
Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени