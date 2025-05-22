Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 22.05.2025 (обновлено: 15:50 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html
Путин наградил Симоньян орденом
Путин наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил Симоньян орденом
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:53:00+03:00
2025-05-22T15:50:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018490682_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_fadd7bff2a78a75d662d0f2e40352833.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. Президент России в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий..
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан. Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом
2025-05-22T14:53
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018490682_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c4ae606504a90f62af3ddb9b47b06163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Путин наградил Симоньян орденом

Путин вручил Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля.
Президент России в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий..
Путин в Кремле вручает государственные награды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
14:28
 
ОбществоРоссияМаргарита СимоньянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала