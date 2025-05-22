https://ria.ru/20250522/putin-2018467900.html

Путин наградил Симоньян орденом

Путин наградил Симоньян орденом - РИА Новости, 22.05.2025

Путин наградил Симоньян орденом

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:53:00+03:00

2025-05-22T14:53:00+03:00

2025-05-22T15:50:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. Президент России в декабре подписал указ о награждении Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной журналистики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий..

https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

россия

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Наталья Макарова

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Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан. Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом 2025-05-22T14:53 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин