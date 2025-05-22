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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:35:00+03:00
2025-05-22T14:35:00+03:00
2025-05-22T14:42:00+03:00
россия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. Президент в марте подписал указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
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Награждение Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил Лаврову высшую награду России - орден Святого Андрея Первозванного. Глава МИД в своей речи после награждения заявил, что воспринимает эту награду как оценку работы МИД.
2025-05-22T14:35
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россия, сергей лавров, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил главе МИД Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного