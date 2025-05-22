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Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 22.05.2025
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14:35 22.05.2025 (обновлено: 14:42 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018464280.html
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 22.05.2025
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:35:00+03:00
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россия
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля. Президент в марте подписал указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
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Награждение Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил Лаврову высшую награду России - орден Святого Андрея Первозванного. Глава МИД в своей речи после награждения заявил, что воспринимает эту награду как оценку работы МИД.
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россия, сергей лавров, владимир путин
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Путин вручил главе МИД Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Торжественная церемония вручения высших государственных наград РФ проходит в четверг в Екатерининском зале Кремля.
Президент в марте подписал указ о награждении Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского
20 мая, 12:12
 
РоссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
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