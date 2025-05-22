https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html

Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Путин вручил высшие государственные награды в Кремле - РИА Новости, 22.05.2025

Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

Президент Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:28:00+03:00

2025-05-22T14:28:00+03:00

2025-05-22T18:20:00+03:00

владимир путин

россия

общество

курск

сергей лавров

маргарита симоньян

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды.Российский лидер удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Путин вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.Глава государства также передал "Золотую Звезду" Героя России главному врачу больницы в Алешках Херсонской области Владимиру Харлану и медсестре ефрейтору Людмиле Болилае, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ.Звания Героя России и почетного звания "Летчик-космонавт" были удостоены космонавты-испытатели Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб.Президент также вручил награды многодетным матерям, Марии Ильяшенко и Ирине Ильяшенко (приходятся друг другу свекровью и невесткой), получившим звания "Мать-героиня".Кроме того, Путин наградил председателя Издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени."Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы", — подчеркнул он.Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале.Участие в ней приняли более 20 человек, награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели.Среди награждаемых также — музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.

https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html

россия

курск

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Путин в Кремле вручает государственные награды Путин в Кремле вручает государственные награды, торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале 2025-05-22T14:28 true PT0M18S

Награждение Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного Путин вручил Лаврову высшую награду России - орден Святого Андрея Первозванного. Глава МИД в своей речи после награждения заявил, что воспринимает эту награду как оценку работы МИД. 2025-05-22T14:28 true PT1M41S

Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан. Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом 2025-05-22T14:28 true PT1M35S

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Максим Зубков

владимир путин, россия, общество, курск, сергей лавров, маргарита симоньян