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Путин вручил высшие государственные награды в Кремле - РИА Новости, 22.05.2025
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14:28 22.05.2025 (обновлено: 18:20 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018463290.html
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле - РИА Новости, 22.05.2025
Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Президент Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:28:00+03:00
2025-05-22T18:20:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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сергей лавров
маргарита симоньян
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды.Российский лидер удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Путин вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.Глава государства также передал "Золотую Звезду" Героя России главному врачу больницы в Алешках Херсонской области Владимиру Харлану и медсестре ефрейтору Людмиле Болилае, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ.Звания Героя России и почетного звания "Летчик-космонавт" были удостоены космонавты-испытатели Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб.Президент также вручил награды многодетным матерям, Марии Ильяшенко и Ирине Ильяшенко (приходятся друг другу свекровью и невесткой), получившим звания "Мать-героиня".Кроме того, Путин наградил председателя Издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.&quot;Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы&quot;, — подчеркнул он.Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале.Участие в ней приняли более 20 человек, награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели.Среди награждаемых также — музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.
https://ria.ru/20250521/putin-2018205058.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин в Кремле вручает государственные награды
Путин в Кремле вручает государственные награды, торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале
2025-05-22T14:28
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PT0M18S
Награждение Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил Лаврову высшую награду России - орден Святого Андрея Первозванного. Глава МИД в своей речи после награждения заявил, что воспринимает эту награду как оценку работы МИД.
2025-05-22T14:28
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PT1M41S
Путин вручил главреду медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, которой Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени, сказала, что хотела бы разделить эту награду с миллионами своих сограждан. Которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с не меньшей отдачей, с не меньшим усердием и с не меньшим патриотизмом
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владимир путин, россия, общество, курск, сергей лавров, маргарита симоньян
Владимир Путин, Россия, Общество, Курск, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян

Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высшие государственные награды.
Российский лидер удостоил министра иностранных дел России Сергея Лаврова ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
Путин вручил главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Глава государства также передал "Золотую Звезду" Героя России главному врачу больницы в Алешках Херсонской области Владимиру Харлану и медсестре ефрейтору Людмиле Болилае, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела ВСУ.
Звания Героя России и почетного звания "Летчик-космонавт" были удостоены космонавты-испытатели Константин Борисов, Александр Гребенкин и Николай Чуб.
Президент также вручил награды многодетным матерям, Марии Ильяшенко и Ирине Ильяшенко (приходятся друг другу свекровью и невесткой), получившим звания "Мать-героиня".
Кроме того, Путин наградил председателя Издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалина) орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
«

"Вместе с миллионами таких же тружеников, созидателей, героев, как сплоченный единый народ и, как вот недавно прозвучало на встрече с волонтерами в Курске, как одна команда мы решим любые задачи, ответим на любые вызовы", — подчеркнул он.

Торжественная церемония по традиции прошла в Екатерининском зале.
Участие в ней приняли более 20 человек, награжденных орденами, медалями и почетными званиями. Это военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций, государственные деятели.
Среди награждаемых также — музыканты, журналисты, многодетные матери, работники сферы здравоохранения, культуры, образования и промышленности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин наградил чиновника, вывозившего курян из-под обстрелов
Вчера, 10:48
 
Владимир ПутинРоссияОбществоКурскСергей ЛавровМаргарита Симоньян
 
 
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