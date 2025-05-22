https://ria.ru/20250522/putin-2018441538.html

Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне

Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.05.2025

Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне

Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии, заявил президент России... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:42:00+03:00

2025-05-22T12:42:00+03:00

2025-05-22T12:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы государства участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения, зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич."И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения", - подчеркнул Путин в обращении к участникам.Международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" проходит в четверг в Москве.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121235.html

россия

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Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин