https://ria.ru/20250522/putin-2018441538.html
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.05.2025
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии, заявил президент России... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:42:00+03:00
2025-05-22T12:42:00+03:00
2025-05-22T12:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нынешнее и будущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, противостоять попыткам проявления расизма и ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин.Приветствие главы государства участникам Международной научной конференции, посвященной Дню спасения и освобождения, зачитал заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич."И мы, и грядущие поколения должны хранить правду о Второй мировой войне, решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения", - подчеркнул Путин в обращении к участникам.Международная научная конференция "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" проходит в четверг в Москве.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, россия, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин
Путин призвал хранить правду о Второй мировой войне
Путин призвал будущие поколения хранить правду о Второй мировой войне