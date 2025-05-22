https://ria.ru/20250522/putin-2018426755.html

Путин поприветствовал участников Лихачевских чтений

Путин поприветствовал участников Лихачевских чтений - РИА Новости, 22.05.2025

Путин поприветствовал участников Лихачевских чтений

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXIII Международных Лихачевских научных чтений выразил уверенность, что выдвинутые на форуме... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:12:00+03:00

2025-05-22T11:12:00+03:00

2025-05-22T11:12:00+03:00

наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXIII Международных Лихачевских научных чтений выразил уверенность, что выдвинутые на форуме инициативы получат поддержку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что для обсуждения актуальных гуманитарных, цивилизационных проблем форум вновь объединяет известных ученых, представителей творческой интеллигенции, общественных деятелей и преподавателей вузов из многих регионов России и зарубежных стран, "тех, кому близки взгляды и идеи Дмитрия Сергеевича Лихачева, кто ценит уникальное научное, духовное наследие нашего выдающегося соотечественника, мыслителя, патриота". "Уверен, что тема нынешних чтений "Трансформации мира: проблемы и перспективы" задаст тон вашим содержательным дискуссиям, а выдвинутые в ходе встречи предложения и инициативы обязательно получат поддержку. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго", - говорится в послании.

https://ria.ru/20250206/putin-1997751964.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин