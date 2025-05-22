Путин поприветствовал участников Лихачевских чтений
Путин уверен, что выдвинутые на Лихачевских чтениях инициативы получат поддержку
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXIII Международных Лихачевских научных чтений выразил уверенность, что выдвинутые на форуме инициативы получат поддержку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что для обсуждения актуальных гуманитарных, цивилизационных проблем форум вновь объединяет известных ученых, представителей творческой интеллигенции, общественных деятелей и преподавателей вузов из многих регионов России и зарубежных стран, "тех, кому близки взгляды и идеи Дмитрия Сергеевича Лихачева, кто ценит уникальное научное, духовное наследие нашего выдающегося соотечественника, мыслителя, патриота".
"Уверен, что тема нынешних чтений "Трансформации мира: проблемы и перспективы" задаст тон вашим содержательным дискуссиям, а выдвинутые в ходе встречи предложения и инициативы обязательно получат поддержку. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего самого доброго", - говорится в послании.
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