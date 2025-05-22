https://ria.ru/20250522/putin-2018365884.html

Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов

Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 22.05.2025

Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов

Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с членами правительства РФ механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:30:00+03:00

2025-05-22T00:30:00+03:00

2025-05-22T00:30:00+03:00

экономика

технологии

россия

челябинск

владимир путин

антон алиханов

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с членами правительства РФ механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности. Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, в ходе совещания будут рассмотрены текущие вопросы. Внимание к промышленности РФ Развитие промышленности является ключевой сферой для России, подчеркивал Путин. Президент поручил к 2030 году привлечь не менее 10 триллионов рублей в приоритетные промышленные проекты. Совещания с участием главы государства по развитию инвестпроектов в отечественной промышленности проходят регулярно, предыдущее состоялось в феврале 2024 года в Челябинске. Тогда президент отмечал задачу властей расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы "во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места". Кроме того, Путин отмечал необходимость специальных механизмов для инвестпроектов в условиях подъёма ключевой ставки ЦБ. Поддержка государства В России реализуется ряд мер поддержки промышленности. Среди них специальные инвестиционные контракты (СПИК), которые представляют собой соглашения между инвестором и государством для стимулирования инвестиций в промышленность. Также в стране действует кластерная инвестиционная платформа (КИП)- механизм предоставления льготных кредитов промышленным предприятиям для реализации инвестпроектов. Администрирует платформу Фонд развития промышленности. Для внедрения новых технологий и осваивания высокотехнологичной продукции используется субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Кроме того, для поддержки бизнеса применяется и программа льготного кредитования – промышленная ипотека. Еще ряд программ поддержки инвестиций реализуется по линии министерства экономического развития, в частности, такие преференциальные режимы как соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), особые экономические зоны (ОЭЗ), государственно-частное партнерство и другие. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). По информации Минэкономразвития, на текущий момент заключено 83 соглашения на 4,5 триллиона рублей, при этом половина средств уже проинвестирована. Как говорил в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Мурат Керефов в 2024 году было заключено 18 СЗПК в 16 регионах страны в различных сферах: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. Особые экономические зоны По данным Минэкономразвития, в России действует 58 ОЭЗ, а объем заявленных инвестиций превышает 6,3 триллиона рублей. Резидентам ОЭЗ в России предоставляют ряд преференций при осуществлении бизнеса: налоговые льготы, минимальные административные барьеры, сниженные цены на аренду земли, помощь в реализации проекта на первой стадии его развития и другое. Кроме того, по линии министерства экономического развития реализуется инвестиционная тарифная льгота. Она освобождает компании, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях экономики, от импортных пошлин на высокотехнологичное оборудование и его части, а также сырье и материалы.

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https://ria.ru/20250414/alihanov-2011234323.html

https://ria.ru/20250516/investproekty-2017499336.html

россия

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, челябинск, владимир путин, антон алиханов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), фонд развития промышленности