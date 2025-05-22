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Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 22.05.2025
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00:30 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018365884.html
Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов
Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов - РИА Новости, 22.05.2025
Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов
Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с членами правительства РФ механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:30:00+03:00
2025-05-22T00:30:00+03:00
экономика
технологии
россия
челябинск
владимир путин
антон алиханов
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с членами правительства РФ механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности. Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, в ходе совещания будут рассмотрены текущие вопросы. Внимание к промышленности РФ Развитие промышленности является ключевой сферой для России, подчеркивал Путин. Президент поручил к 2030 году привлечь не менее 10 триллионов рублей в приоритетные промышленные проекты. Совещания с участием главы государства по развитию инвестпроектов в отечественной промышленности проходят регулярно, предыдущее состоялось в феврале 2024 года в Челябинске. Тогда президент отмечал задачу властей расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы "во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места". Кроме того, Путин отмечал необходимость специальных механизмов для инвестпроектов в условиях подъёма ключевой ставки ЦБ. Поддержка государства В России реализуется ряд мер поддержки промышленности. Среди них специальные инвестиционные контракты (СПИК), которые представляют собой соглашения между инвестором и государством для стимулирования инвестиций в промышленность. Также в стране действует кластерная инвестиционная платформа (КИП)- механизм предоставления льготных кредитов промышленным предприятиям для реализации инвестпроектов. Администрирует платформу Фонд развития промышленности. Для внедрения новых технологий и осваивания высокотехнологичной продукции используется субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Кроме того, для поддержки бизнеса применяется и программа льготного кредитования – промышленная ипотека. Еще ряд программ поддержки инвестиций реализуется по линии министерства экономического развития, в частности, такие преференциальные режимы как соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), особые экономические зоны (ОЭЗ), государственно-частное партнерство и другие. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). По информации Минэкономразвития, на текущий момент заключено 83 соглашения на 4,5 триллиона рублей, при этом половина средств уже проинвестирована. Как говорил в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Мурат Керефов в 2024 году было заключено 18 СЗПК в 16 регионах страны в различных сферах: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы. Особые экономические зоны По данным Минэкономразвития, в России действует 58 ОЭЗ, а объем заявленных инвестиций превышает 6,3 триллиона рублей. Резидентам ОЭЗ в России предоставляют ряд преференций при осуществлении бизнеса: налоговые льготы, минимальные административные барьеры, сниженные цены на аренду земли, помощь в реализации проекта на первой стадии его развития и другое. Кроме того, по линии министерства экономического развития реализуется инвестиционная тарифная льгота. Она освобождает компании, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях экономики, от импортных пошлин на высокотехнологичное оборудование и его части, а также сырье и материалы.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015785683.html
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россия
челябинск
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экономика, технологии, россия, челябинск, владимир путин, антон алиханов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф), фонд развития промышленности
Экономика, Технологии, Россия, Челябинск, Владимир Путин, Антон Алиханов, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Фонд развития промышленности
Путин обсудит с правительством механизмы поддержки инвестпроектов

Путин обсудит с правительством меры поддержки инвестпроектов в промышленности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с членами правительства РФ механизмы поддержки инвестиционных проектов в промышленности.
Совещание пройдет в режиме видеоконференции, с докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников. Кроме того, в ходе совещания будут рассмотрены текущие вопросы.
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8 мая, 14:15

Внимание к промышленности РФ

Развитие промышленности является ключевой сферой для России, подчеркивал Путин. Президент поручил к 2030 году привлечь не менее 10 триллионов рублей в приоритетные промышленные проекты.
Совещания с участием главы государства по развитию инвестпроектов в отечественной промышленности проходят регулярно, предыдущее состоялось в феврале 2024 года в Челябинске. Тогда президент отмечал задачу властей расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы "во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места". Кроме того, Путин отмечал необходимость специальных механизмов для инвестпроектов в условиях подъёма ключевой ставки ЦБ.
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Вчера, 19:51

Поддержка государства

В России реализуется ряд мер поддержки промышленности. Среди них специальные инвестиционные контракты (СПИК), которые представляют собой соглашения между инвестором и государством для стимулирования инвестиций в промышленность. Также в стране действует кластерная инвестиционная платформа (КИП)- механизм предоставления льготных кредитов промышленным предприятиям для реализации инвестпроектов. Администрирует платформу Фонд развития промышленности. Для внедрения новых технологий и осваивания высокотехнологичной продукции используется субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Кроме того, для поддержки бизнеса применяется и программа льготного кредитования – промышленная ипотека.
Еще ряд программ поддержки инвестиций реализуется по линии министерства экономического развития, в частности, такие преференциальные режимы как соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), особые экономические зоны (ОЭЗ), государственно-частное партнерство и другие.
Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). По информации Минэкономразвития, на текущий момент заключено 83 соглашения на 4,5 триллиона рублей, при этом половина средств уже проинвестирована.
Как говорил в интервью РИА Новости замминистра экономического развития Мурат Керефов в 2024 году было заключено 18 СЗПК в 16 регионах страны в различных сферах: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Алиханов доложил Путину об инвестпроектах в лесопромышленном комплексе
14 апреля, 19:49

Особые экономические зоны

По данным Минэкономразвития, в России действует 58 ОЭЗ, а объем заявленных инвестиций превышает 6,3 триллиона рублей. Резидентам ОЭЗ в России предоставляют ряд преференций при осуществлении бизнеса: налоговые льготы, минимальные административные барьеры, сниженные цены на аренду земли, помощь в реализации проекта на первой стадии его развития и другое.
Кроме того, по линии министерства экономического развития реализуется инвестиционная тарифная льгота. Она освобождает компании, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях экономики, от импортных пошлин на высокотехнологичное оборудование и его части, а также сырье и материалы.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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16 мая, 21:10
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЧелябинскВладимир ПутинАнтон АлихановМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Фонд развития промышленности
 
 
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