https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html

Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы

Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025

Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы

Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:52:00+03:00

2025-05-22T17:52:00+03:00

2025-05-22T18:58:00+03:00

курская область

владимир путин

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018511913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f063b9d63a6cbb818b9afa383211fd9a.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих территорий. О ситуации в приграничье:"В ходе прямого разговора (с жителями Курской области. — Прим. ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов, боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники".О помощи жителям приграничных регионов "Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки".После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о создании буферной зоны безопасности у границы "Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника" Отрывок из выступления Путина про создание буферной зоны безопасности у границы. 2025-05-22T17:52 true PT1M02S

Путин о восстановлении и дополнительной поддержке жителей приграничных регионов Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки Президента в Курскую область. 2025-05-22T17:52 true PT5M08S

Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей 2025-05-22T17:52 true PT0M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины