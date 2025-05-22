Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих территорий.
О ситуации в приграничье:
- ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы;
- военные активно подавляют огневые точки противника, работа идет;
- ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы;
- противник выбирает цели, не имеющие военного значения;
- украинские боевики при налетах дронов и действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи;
- глава государства в среду обсудил с коллегами из кабмина и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск.
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"В ходе прямого разговора (с жителями Курской области. — Прим. ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов, боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники".
О помощи жителям приграничных регионов
- жители приграничья нуждаются в дополнительной поддержке;
- разминирование территорий, где шли боевые действия, — это важнейшая задача для обеспечения безопасности;
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"Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки".
- глава государства распорядился максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей;
- Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению регионов, пострадавших от боевых действий;
- президент анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов приграничья;
- он попросил правительство регулярно информировать о работе над восстановлением пострадавших территорий;
- российский лидер поручил руководителям регионов принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов;
- Путин распорядился, чтобы правительство вместе с губернаторами приграничных регионов определяли первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.