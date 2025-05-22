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Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025
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17:52 22.05.2025 (обновлено: 18:58 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin--2018511351.html
Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы
Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы - РИА Новости, 22.05.2025
Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы
Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:52:00+03:00
2025-05-22T18:58:00+03:00
курская область
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих территорий. О ситуации в приграничье:&quot;В ходе прямого разговора (с жителями Курской области. — Прим. ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов, боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники&quot;.О помощи жителям приграничных регионов &quot;Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки&quot;.После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html
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Путин о создании буферной зоны безопасности у границы
"Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника" Отрывок из выступления Путина про создание буферной зоны безопасности у границы.
2025-05-22T17:52
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Путин о восстановлении и дополнительной поддержке жителей приграничных регионов
Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства Первый пункт повестки – вопросы восстановления и развития приграничных регионов по итогам поездки Президента в Курскую область.
2025-05-22T17:52
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Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей
Путин поручил уделить особое внимание помощи жителям приграничных областей
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курская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил на совещании с правительством ситуацию в приграничных регионах и поставил задачи по дополнительным мерам поддержки для жителей этих территорий.

О ситуации в приграничье:

  • ВС России решают задачу по созданию буферной зоны вдоль границы;
  • военные активно подавляют огневые точки противника, работа идет;
  • ВСУ и иностранные наемники используют террористические методы;
  • противник выбирает цели, не имеющие военного значения;
  • украинские боевики при налетах дронов и действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи;
  • глава государства в среду обсудил с коллегами из кабмина и администрации президента приоритетные вопросы по итогам его поездки в Курск.
«

"В ходе прямого разговора (с жителями Курской области. — Прим. ред.) мы обсуждали вопросы, которые в наибольшей степени волнуют людей, жителей поселков, деревень, которые пострадали от обстрелов, боевых действий и от тех, прямо скажем, террористических методов, которые использовали и используют украинские формирования и иностранные наемники".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

О помощи жителям приграничных регионов

  • жители приграничья нуждаются в дополнительной поддержке;
  • разминирование территорий, где шли боевые действия, — это важнейшая задача для обеспечения безопасности;
«

"Мы с вами понимаем, что в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и жители Курской области, и других наших приграничных регионов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Это и Белгородская, Брянская области. Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которую мы должны учесть при разработке мер поддержки".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • глава государства распорядился максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей;
  • Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению регионов, пострадавших от боевых действий;
  • президент анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов приграничья;
  • он попросил правительство регулярно информировать о работе над восстановлением пострадавших территорий;
  • российский лидер поручил руководителям регионов принять участие в подготовке программы по восстановлению пострадавших приграничных субъектов;
  • Путин распорядился, чтобы правительство вместе с губернаторами приграничных регионов определяли первоочередные задачи по восстановлению пострадавших районов.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. В регионе действует режим контртеррористической операции.
Телефонный разговор Путина и главы Беловского района Курской области Волобуева - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин позвонил главе Беловского района, пострадавшему при атаке ВСУ
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Курская областьВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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