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Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона - РИА Новости, 22.05.2025
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03:15 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html
Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона
Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона - РИА Новости, 22.05.2025
Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона
Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:15:00+03:00
2025-05-22T03:15:00+03:00
общество
технологии
angara security
никита новиков
россия
мошенничество
смартфоны
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что телефон могут прослушивать, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.“Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы", поясняет он.Наличие активной переадресации проверяется посредством ввода USSD-команд: Можно также использовать антишпионские сканеры, но наиболее эффективным является очистка устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных, заключил Новиков.
https://ria.ru/20250521/aferisty-2018146895.html
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общество, технологии, angara security, никита новиков, россия, мошенничество, смартфоны
Общество, Технологии, Angara Security, Никита Новиков, Россия, Мошенничество, Смартфоны
Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона

Аналитик Новиков: телефон могут прослушивать, если он быстро разряжается

© Pixabay / FoundryСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Pixabay / Foundry
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что телефон могут прослушивать, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.
“Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы", поясняет он.
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Наличие активной переадресации проверяется посредством ввода USSD-команд:
  • *#21# — для отображения статуса;
  • ##002# — для сброса всех переадресаций.
Можно также использовать антишпионские сканеры, но наиболее эффективным является очистка устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных, заключил Новиков.
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ОбществоТехнологииAngara SecurityНикита НовиковРоссияМошенничествоСмартфоны
 
 
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