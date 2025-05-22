https://ria.ru/20250522/proslushka-2018366532.html

Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона

Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона - РИА Новости, 22.05.2025

Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона

Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:15:00+03:00

2025-05-22T03:15:00+03:00

2025-05-22T03:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что телефон могут прослушивать, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.“Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы", поясняет он.Наличие активной переадресации проверяется посредством ввода USSD-команд: Можно также использовать антишпионские сканеры, но наиболее эффективным является очистка устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных, заключил Новиков.

https://ria.ru/20250521/aferisty-2018146895.html

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общество, технологии, angara security, никита новиков, россия, мошенничество, смартфоны