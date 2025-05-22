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В Приморье школьница убила мужчину, защищая отца
В Приморье школьница убила мужчину, защищая отца - РИА Новости, 22.05.2025
В Приморье школьница убила мужчину, защищая отца
Школьница в Приморье ножом убила пьяного мужчину, который незаконно проник в ее дом и попытался задушить отца-инвалида, уголовное дело о смерти нападавшего... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:03:00+03:00
2025-05-22T18:03:00+03:00
2025-05-22T18:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Школьница в Приморье ножом убила пьяного мужчину, который незаконно проник в ее дом и попытался задушить отца-инвалида, уголовное дело о смерти нападавшего прекращено, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следователей, пьяный мужчина выломал входную дверь в дом, где проживала семья, и напал на инвалида. 15-летняя девочка, увидев, что отец задыхается, бросилась на помощь. "Сначала она пыталась отбить отца кулаками, нанося удары по спине мужчины, но тот ее отталкивал и продолжал свои преступные действия. Тогда девочка схватила кухонный нож и нанесла удар по телу нападавшего, что позволило остановить его агрессию и спасти жизнь отцу", - говорится в сообщении. По факту обнаружения тела мужчины следователи возбудили уголовное дело, однако, выяснив обстоятельства убийства, дело отменили. Материалы проверки в отношении нападающего по факту незаконного проникновения в жилище и покушения на убийство отца выделены в отдельное производство. Следователи отмечают, что здоровью девочки и её отца сейчас ничего не угрожает.
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происшествия, россия
В Приморье школьница убила мужчину, защищая отца
В Приморье школьница убила мужчину, пытавшегося задушить отца-инвалида
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Школьница в Приморье ножом убила пьяного мужчину, который незаконно проник в ее дом и попытался задушить отца-инвалида, уголовное дело о смерти нападавшего прекращено, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следователей, пьяный мужчина выломал входную дверь в дом, где проживала семья, и напал на инвалида. 15-летняя девочка, увидев, что отец задыхается, бросилась на помощь.
"Сначала она пыталась отбить отца кулаками, нанося удары по спине мужчины, но тот ее отталкивал и продолжал свои преступные действия. Тогда девочка схватила кухонный нож и нанесла удар по телу нападавшего, что позволило остановить его агрессию и спасти жизнь отцу", - говорится в сообщении.
По факту обнаружения тела мужчины следователи возбудили уголовное дело, однако, выяснив обстоятельства убийства, дело отменили.
Материалы проверки в отношении нападающего по факту незаконного проникновения в жилище и покушения на убийство отца выделены в отдельное производство. Следователи отмечают, что здоровью девочки и её отца сейчас ничего не угрожает.