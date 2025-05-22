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В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом - РИА Новости, 22.05.2025
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06:49 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/primore-2018391857.html
В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом
В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом - РИА Новости, 22.05.2025
В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом
Два ребенка в Надеждинском районе и в Дальнереченске Приморского края за последнюю неделю погибли от отравления бытовым газом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:49:00+03:00
2025-05-22T06:49:00+03:00
происшествия
надеждинский район
дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два ребенка в Надеждинском районе и в Дальнереченске Приморского края за последнюю неделю погибли от отравления бытовым газом, сообщает прокуратура региона. "Предварительно установлено, что 20 мая 2025 года мальчик похитил газовый баллон с бытовым газом в одном из магазинов поселка Тавричанка Надеждинского района. Второй инцидент произошел 17 мая 2025 года - предприниматель, нарушив установленный запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет, реализовал подростку в Дальнереченске баллон со сжиженным газом", - сообщает прокуратура. Несовершеннолетние вдохнули газ, что привело к острому отравлению бутаном и их смерти, отмечают в надзорном ведомстве. Возбуждены уголовные дела статье "Причинение смерти по неосторожности". Аналогичный случай произошел в Находке в феврале 2025 года. По данным прокуратуры, предприниматель продал подростку три баллона со сжиженным газом. Мальчик вдохнул бутан и погиб от острого отравления. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250127/kbr-1995806122.html
https://ria.ru/20250426/gaz-2013588386.html
надеждинский район
дальнереченск
приморский край
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происшествия, надеждинский район, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом

В Приморье за неделю два ребенка в двух районах погибли от отравления газом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два ребенка в Надеждинском районе и в Дальнереченске Приморского края за последнюю неделю погибли от отравления бытовым газом, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что 20 мая 2025 года мальчик похитил газовый баллон с бытовым газом в одном из магазинов поселка Тавричанка Надеждинского района. Второй инцидент произошел 17 мая 2025 года - предприниматель, нарушив установленный запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет, реализовал подростку в Дальнереченске баллон со сжиженным газом", - сообщает прокуратура.
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Несовершеннолетние вдохнули газ, что привело к острому отравлению бутаном и их смерти, отмечают в надзорном ведомстве.
Возбуждены уголовные дела статье "Причинение смерти по неосторожности".
Аналогичный случай произошел в Находке в феврале 2025 года. По данным прокуратуры, предприниматель продал подростку три баллона со сжиженным газом. Мальчик вдохнул бутан и погиб от острого отравления. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияНадеждинский районДальнереченскПриморский край
 
 
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