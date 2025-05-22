https://ria.ru/20250522/primore-2018391857.html

В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом

В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом - РИА Новости, 22.05.2025

В Приморье за неделю два ребенка погибли от отравления бытовым газом

Два ребенка в Надеждинском районе и в Дальнереченске Приморского края за последнюю неделю погибли от отравления бытовым газом, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:49:00+03:00

2025-05-22T06:49:00+03:00

2025-05-22T06:49:00+03:00

происшествия

надеждинский район

дальнереченск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два ребенка в Надеждинском районе и в Дальнереченске Приморского края за последнюю неделю погибли от отравления бытовым газом, сообщает прокуратура региона. "Предварительно установлено, что 20 мая 2025 года мальчик похитил газовый баллон с бытовым газом в одном из магазинов поселка Тавричанка Надеждинского района. Второй инцидент произошел 17 мая 2025 года - предприниматель, нарушив установленный запрет на продажу бытового газа лицам, не достигшим 18 лет, реализовал подростку в Дальнереченске баллон со сжиженным газом", - сообщает прокуратура. Несовершеннолетние вдохнули газ, что привело к острому отравлению бутаном и их смерти, отмечают в надзорном ведомстве. Возбуждены уголовные дела статье "Причинение смерти по неосторожности". Аналогичный случай произошел в Находке в феврале 2025 года. По данным прокуратуры, предприниматель продал подростку три баллона со сжиженным газом. Мальчик вдохнул бутан и погиб от острого отравления. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250127/kbr-1995806122.html

https://ria.ru/20250426/gaz-2013588386.html

надеждинский район

дальнереченск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, надеждинский район, дальнереченск, приморский край