https://ria.ru/20250522/prigovor-2018367322.html

"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор

"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 22.05.2025

"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор

Для Украины ситуация развивается крайне неприятным образом, и времени на принятие решения становится все меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:39:00+03:00

2025-05-22T00:39:00+03:00

2025-05-22T00:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для Украины ситуация развивается крайне неприятным образом, и времени на принятие решения становится все меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире в соцсети X."Я считаю, Владимир Путин честно объяснил Трампу реалии ситуации на Украине, и они явно не в пользу Киева <…> Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет", — сказал он.Аналитик отметил, что европейцам и украинцам давно пора бы понять, что ситуация стремительно меняется, и время для Киева на переговоры подходит к концу. По словам Риттера, в один момент им просто придется принимать условия своей безоговорочной капитуляции.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html

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