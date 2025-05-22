Рейтинг@Mail.ru
"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/prigovor-2018367322.html
"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор
"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 22.05.2025
"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор
Для Украины ситуация развивается крайне неприятным образом, и времени на принятие решения становится все меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:39:00+03:00
2025-05-22T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для Украины ситуация развивается крайне неприятным образом, и времени на принятие решения становится все меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире в соцсети X."Я считаю, Владимир Путин честно объяснил Трампу реалии ситуации на Украине, и они явно не в пользу Киева &lt;…&gt; Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет", — сказал он.Аналитик отметил, что европейцам и украинцам давно пора бы понять, что ситуация стремительно меняется, и время для Киева на переговоры подходит к концу. По словам Риттера, в один момент им просто придется принимать условия своей безоговорочной капитуляции.В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Скотт Риттер
"Другой реальности не будет": в США вынесли Украине приговор

Скотт Риттер: реалии ситуации на Украине явно не в пользу Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Для Украины ситуация развивается крайне неприятным образом, и времени на принятие решения становится все меньше, заявил американский аналитик Скотт Риттер в эфире в соцсети X.
"Я считаю, Владимир Путин честно объяснил Трампу реалии ситуации на Украине, и они явно не в пользу Киева <…> Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет", — сказал он.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
"Придется признать". В США сообщили Украине неутешительные новости
Вчера, 23:17
Аналитик отметил, что европейцам и украинцам давно пора бы понять, что ситуация стремительно меняется, и время для Киева на переговоры подходит к концу. По словам Риттера, в один момент им просто придется принимать условия своей безоговорочной капитуляции.
В понедельник вечером Владимир Путин и Дональд Трамп более двух часов беседовали по телефону. Как сообщил российский лидер по итогам переговоров, Москва готова работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, так как есть шанс урегулировать конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала