https://ria.ru/20250522/preparaty-2018428806.html

СМИ: разработанные ИИ препараты вскоре могут появиться на рынке

СМИ: разработанные ИИ препараты вскоре могут появиться на рынке - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ: разработанные ИИ препараты вскоре могут появиться на рынке

Лекарственные препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), скорее всего, появятся на рынке примерно к 2030 году, считает главный... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:26:00+03:00

2025-05-22T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лекарственные препараты, полностью разработанные искусственным интеллектом (ИИ), скорее всего, появятся на рынке примерно к 2030 году, считает главный исполнительный директор компании по разработке препаратов с помощью ИИ Insilico Medicine Алекс Жаворонков. "Я удивлюсь, если этого (появления на рынке сгенерированных ИИ препаратов - ред.) не случится в ближайшие пять-шесть лет", - заявил Жаворонков в интервью агентству Блумберг. Как отмечает Блумберг, фармацевтические компании давно пытаются создать такие препараты, однако пока что ни один из них не был разрешен. При этом, как сообщает агентство, японская транснациональная фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical уже проводит заключительные клинические испытания препарата от псориаза, созданного при помощи ИИ. По данным с сайта Insilico Medicine, штаб-квартира компании находится в США.

https://ria.ru/20250522/novosibirsk-2018398712.html

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