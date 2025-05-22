https://ria.ru/20250522/pravitelstvo-2018424370.html
Правительство утвердило концепцию развития наставничества
Правительство утвердило концепцию развития наставничества - РИА Новости, 22.05.2025
Правительство утвердило концепцию развития наставничества
Правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года, включив в нее мероприятия по привлечению к наставничеству участников боевых действий и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:02:00+03:00
2025-05-22T11:02:00+03:00
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россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года, включив в нее мероприятия по привлечению к наставничеству участников боевых действий и разработку образовательной программы для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодёжи, сообщили в кабмине РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции развития наставничества в России до 2030 года и плана мероприятий по её реализации", - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что в числе задач новой концепции – формирование единых подходов к реализации наставничества с учетом целей и задач экономического и социального развития общества, обобщение действующих наставнических практик, совершенствование мер, предпринимаемых властями и бизнесом для развития наставничества. В рамках реализации концепции запланировано более 20 мероприятий. Предлагается подготовить рекомендации по регулированию социально-трудовых отношений для организации наставничества в сфере труда, утвердить региональные меры поддержки наставничества, поддерживать проекты в сфере культуры и искусства, связанные с повышением престижа профессии педагога и наставника. "Также в планах – привлекать к этой работе ветеранов труда и участников боевых действий, разработать образовательную программу для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодежи, а также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развивать цифровую платформу Наставник.рф, объединяющую крупные организации и наставников из разных сфер, сформировать реестр наставников, привлекаемых для работы с подрастающим поколением, и реестр организаций, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20241029/nastavnichestvo-1980690007.html
https://ria.ru/20250404/pravitelstvo-2009437946.html
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство утвердило концепцию развития наставничества
Правительство утвердило концепцию развития наставничества до 2030 года
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство утвердило Концепцию развития наставничества до 2030 года, включив в нее мероприятия по привлечению к наставничеству участников боевых действий и разработку образовательной программы для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодёжи, сообщили в кабмине РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
подписал распоряжение об утверждении Концепции развития наставничества в России
до 2030 года и плана мероприятий по её реализации", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что в числе задач новой концепции – формирование единых подходов к реализации наставничества с учетом целей и задач экономического и социального развития общества, обобщение действующих наставнических практик, совершенствование мер, предпринимаемых властями и бизнесом для развития наставничества.
В рамках реализации концепции запланировано более 20 мероприятий. Предлагается подготовить рекомендации по регулированию социально-трудовых отношений для организации наставничества в сфере труда, утвердить региональные меры поддержки наставничества, поддерживать проекты в сфере культуры и искусства, связанные с повышением престижа профессии педагога и наставника.
"Также в планах – привлекать к этой работе ветеранов труда и участников боевых действий, разработать образовательную программу для военнослужащих, желающих стать наставниками для детей и молодежи, а также онлайн-курсы по различным направлениям наставничества, развивать цифровую платформу Наставник.рф, объединяющую крупные организации и наставников из разных сфер, сформировать реестр наставников, привлекаемых для работы с подрастающим поколением, и реестр организаций, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - добавили в кабмине.