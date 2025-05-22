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Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму - РИА Новости, 22.05.2025
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00:32 22.05.2025
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Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму
Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму - РИА Новости, 22.05.2025
Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:32:00+03:00
2025-05-22T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Правительство обсудит усиление координации ведомств для борьбы с экстремизмом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Александр Гребенкин: экстремизм активно пытаются использовать против России
31 марта, 11:00
 
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