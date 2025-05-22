https://ria.ru/20250522/pravitelstvo-2018366383.html

Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму - РИА Новости, 22.05.2025

Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:32:00+03:00

2025-05-22T00:32:00+03:00

2025-05-22T00:32:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.

https://ria.ru/20250331/grebenkin-2008039236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество