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Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали - РИА Новости, 22.05.2025
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15:11 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/praktikum-2018469565.html
Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали
Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали - РИА Новости, 22.05.2025
Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали
В интенсивном практическом курсе SputnikPro приняли участие журналисты крупнейшей национальной телерадиовещательной компании Мали ORTM, а также популярного... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:11:00+03:00
2025-05-22T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В интенсивном практическом курсе SputnikPro приняли участие журналисты крупнейшей национальной телерадиовещательной компании Мали ORTM, а также популярного новостного портала MaliJet. Участников в Бамако поприветствовала представитель Министерства коммуникаций, цифровой экономики и модернизации администрации Республики Мали Захра Валет Хамед Идда.Насыщенная двухдневная программа включала в себя мастер-классы по мультимедийной журналистике и применению инструментов искусственного интеллекта от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой и старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной. В ходе практических сессий журналисты в Мали выполняли задания по монтажу видео, наложению титров, переводу и озвучиванию с помощью нейросетей. Модератором курса выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская."Впервые мы работали в таком интерактивном и динамичном режиме, несмотря на дистанционный формат. Коллеги из Мали предложили включить в нашу просветительскую программу тему женского лидерства в медиа. Для Мали, где наметился тренд на рост числа женщин на руководящих должностях среднего и высшего звена, эта тема очень актуальна. Мы с радостью ответили на вопросы коллег и поделились опытом", – отметила Виктория Буданова.ORTM — государственная вещательная компания Мали, отвечающая за теле- и радиовещание в стране. Она включает в себя национальные телеканалы и радиостанции. ORTM является основным источником новостных, образовательных и культурных программ для малийских зрителей и слушателей.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
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sputnik, мали, бамако
Sputnik, Мали, Бамако
Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали

Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Бамако

© Фото : ORTMУчастники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
Участники интенсивного практикума SputnikPro в Мали - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : ORTM
Участники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В интенсивном практическом курсе SputnikPro приняли участие журналисты крупнейшей национальной телерадиовещательной компании Мали ORTM, а также популярного новостного портала MaliJet. Участников в Бамако поприветствовала представитель Министерства коммуникаций, цифровой экономики и модернизации администрации Республики Мали Захра Валет Хамед Идда.
Насыщенная двухдневная программа включала в себя мастер-классы по мультимедийной журналистике и применению инструментов искусственного интеллекта от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой и старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной. В ходе практических сессий журналисты в Мали выполняли задания по монтажу видео, наложению титров, переводу и озвучиванию с помощью нейросетей. Модератором курса выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская.
© Фото : ORTMУчастники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
Участники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
Участники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
© Фото : ORTM
1 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаГлава Sputnik Afrique Виктория Буданова
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия ПетроваСтарший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская
Старший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская
Старший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
© РИА Новости / Мария ДевахинаИнтенсивный практикум SputnikPro Мали
Интенсивный практикум SputnikPro Мали
Интенсивный практикум SputnikPro Мали
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
Участники интенсивного практикума SputnikPro в Мали
© Фото : ORTM
1 из 4
Глава Sputnik Afrique Виктория Буданова
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 4
Старший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 4
Интенсивный практикум SputnikPro Мали
© РИА Новости / Мария Девахина
4 из 4
"Впервые мы работали в таком интерактивном и динамичном режиме, несмотря на дистанционный формат. Коллеги из Мали предложили включить в нашу просветительскую программу тему женского лидерства в медиа. Для Мали, где наметился тренд на рост числа женщин на руководящих должностях среднего и высшего звена, эта тема очень актуальна. Мы с радостью ответили на вопросы коллег и поделились опытом", – отметила Виктория Буданова.
ORTM — государственная вещательная компания Мали, отвечающая за теле- и радиовещание в стране. Она включает в себя национальные телеканалы и радиостанции. ORTM является основным источником новостных, образовательных и культурных программ для малийских зрителей и слушателей.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
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