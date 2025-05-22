https://ria.ru/20250522/praktikum-2018469565.html

Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали

Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали - РИА Новости, 22.05.2025

Интенсивный практикум SputnikPro впервые прошел в Мали

В интенсивном практическом курсе SputnikPro приняли участие журналисты крупнейшей национальной телерадиовещательной компании Мали ORTM, а также популярного... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:11:00+03:00

2025-05-22T15:11:00+03:00

2025-05-22T15:11:00+03:00

sputnik

мали

бамако

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В интенсивном практическом курсе SputnikPro приняли участие журналисты крупнейшей национальной телерадиовещательной компании Мали ORTM, а также популярного новостного портала MaliJet. Участников в Бамако поприветствовала представитель Министерства коммуникаций, цифровой экономики и модернизации администрации Республики Мали Захра Валет Хамед Идда.Насыщенная двухдневная программа включала в себя мастер-классы по мультимедийной журналистике и применению инструментов искусственного интеллекта от главы Sputnik Afrique Виктории Будановой и старшего редактора Sputnik Afrique Анны Калинкиной. В ходе практических сессий журналисты в Мали выполняли задания по монтажу видео, наложению титров, переводу и озвучиванию с помощью нейросетей. Модератором курса выступила руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская."Впервые мы работали в таком интерактивном и динамичном режиме, несмотря на дистанционный формат. Коллеги из Мали предложили включить в нашу просветительскую программу тему женского лидерства в медиа. Для Мали, где наметился тренд на рост числа женщин на руководящих должностях среднего и высшего звена, эта тема очень актуальна. Мы с радостью ответили на вопросы коллег и поделились опытом", – отметила Виктория Буданова.ORTM — государственная вещательная компания Мали, отвечающая за теле- и радиовещание в стране. Она включает в себя национальные телеканалы и радиостанции. ORTM является основным источником новостных, образовательных и культурных программ для малийских зрителей и слушателей.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250514/sputnik-2016944083.html

мали

бамако

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, мали, бамако