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В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 22.05.2025 (обновлено: 11:15 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/postavki-2018384330.html
В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США
В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США - РИА Новости, 22.05.2025
В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США
Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США, иначе вся цепь снабжения рухнет, заявил французский эксперт в области... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T05:42:00+03:00
2025-05-22T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США, иначе вся цепь снабжения рухнет, заявил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле на YouTube."Мы приближаемся к моменту, когда байденовские договоры на поставку оружия Украине подходят к концу. Но Европа и Украина не хотят завершать конфликт, поэтому им надо любыми способами удержать США", — сказал он.Эксперт отметил, что главный вопрос в поставках — не количество техники, а американская инфраструктура в Европе, которая используется для доставки оружия на Украину."Эти три мушкетера (Кир Стармер, Фидрих Мерц и Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) и Д'Артаньян (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) будут прилагать все усилия, чтобы заставить Трампа продлить поставки оружия, потому что без них все развалится", — заключил Девеле.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250522/medvedev-2018383208.html
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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в мире, украина, европа, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, НАТО
В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США

Юрист Девеле: Украина и Европа будут удерживать США в конфликте

© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США, иначе вся цепь снабжения рухнет, заявил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле на YouTube.
"Мы приближаемся к моменту, когда байденовские договоры на поставку оружия Украине подходят к концу. Но Европа и Украина не хотят завершать конфликт, поэтому им надо любыми способами удержать США", — сказал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Эксперт отметил, что главный вопрос в поставках — не количество техники, а американская инфраструктура в Европе, которая используется для доставки оружия на Украину.
"Эти три мушкетера (Кир Стармер, Фидрих Мерц и Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) и Д'Артаньян (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) будут прилагать все усилия, чтобы заставить Трампа продлить поставки оружия, потому что без них все развалится", — заключил Девеле.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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