https://ria.ru/20250522/postavki-2018384330.html

В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США

В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США - РИА Новости, 22.05.2025

В Европе раскрыли, что ждет Украину после отмены поставок оружия из США

Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США, иначе вся цепь снабжения рухнет, заявил французский эксперт в области... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T05:42:00+03:00

2025-05-22T05:42:00+03:00

2025-05-22T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Европа и Украина будут прилагать все усилия, чтобы продлить поставки оружия из США, иначе вся цепь снабжения рухнет, заявил французский эксперт в области международного и транснационального права Арно Девеле на YouTube."Мы приближаемся к моменту, когда байденовские договоры на поставку оружия Украине подходят к концу. Но Европа и Украина не хотят завершать конфликт, поэтому им надо любыми способами удержать США", — сказал он.Эксперт отметил, что главный вопрос в поставках — не количество техники, а американская инфраструктура в Европе, которая используется для доставки оружия на Украину."Эти три мушкетера (Кир Стармер, Фидрих Мерц и Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) и Д'Артаньян (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) будут прилагать все усилия, чтобы заставить Трампа продлить поставки оружия, потому что без них все развалится", — заключил Девеле.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250522/medvedev-2018383208.html

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

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в мире, украина, европа, россия, нато