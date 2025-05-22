https://ria.ru/20250522/posol-2018439541.html

Западные дипломаты подливают масло в огонь, заявил российский посол в Вене

Западные дипломаты подливают масло в огонь, заявил российский посол в Вене - РИА Новости, 22.05.2025

Западные дипломаты подливают масло в огонь, заявил российский посол в Вене

Западные дипломаты в Вене подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя статью австрийской газеты... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:35:00+03:00

2025-05-22T12:35:00+03:00

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ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Западные дипломаты в Вене подливают масло в огонь украинского конфликта, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский, комментируя статью австрийской газеты Die Presse, опубликованную в бумажной версии издания 17 мая, где дипломаты Великобритании, Франции, Германии и Польши, работающие в Австрии, выразили поддержку Украине и осудили российскую сторону. Посольство подготовило ответ российского посла на статью западных дипломатов. Текст был направлен в редакцию австрийской газеты. Однако издание его не опубликовало. В этой связи российская сторона опубликовало его в форме "открытого письма" на собственных информресурсах. "Уважаемые коллеги-послы, даже из этого краткого обзора роли ваших столиц в украинском конфликте вам должно быть ясно: вы лишь подливаете масло в огонь, причём снова сознательно и в тот момент, когда прямые мирные переговоры получили шанс. Если вам действительно небезразлична судьба Украины, прекратите играть "партию войны" и немедленно перестаньте натравливать эту страну (и самих себя) на Россию", - написал Любинский в своем ответе. Текст письма опубликован в официальном канале посольства РФ в Telegram. Дипломат добавил, что в этом случае западные страны увидят, как можно достичь настоящего и прочного мира. "В противном случае ваше мнение так и останется никому не нужным. Времена вашей мегафонной дипломатии прошли", - заключил российский посол. Он также указал на то, что западные дипломаты остаются верны своей тактике. "Борьба до последнего украинца" должна продолжаться - чтобы дать Европе время для масштабного перевооружения против России. Ведь Германия должна (снова) стать сильнейшей армией в Европе!" - констатирует Любинский, подвергнув также сомнениям высказывание западных послов об эффективности антироссийских санкций. "Простите, какие нарративы распространяет Россия? О реальном эффекте незаконных санкций против нашей страны вы можете судить хотя бы по статистике Всемирного банка", - пояснил он. По словам посла, послы этих четырёх стран ведут себя так, как будто они говорят от всеобщего имени, мечтают об общей жёсткой общей линии, но их курс не находит поддержки у стран мирового большинства, которые решительно отвергают эти неоколониальные практики.

https://ria.ru/20250522/zapad-2018389887.html

https://ria.ru/20250521/evropa-2018351587.html

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