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Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 22.05.2025
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12:22 22.05.2025 (обновлено: 14:11 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/poshliny-2018437052.html
Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России
Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 22.05.2025
Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России
Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:22:00+03:00
2025-05-22T14:11:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.За документ проголосовали 411 депутатов, против высказались 100, еще 78 — воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего оно вступит в силу.ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта.Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже поддержал комитет по внешней торговле.Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от Москвы в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием таких мер на отрасль, призвав институты ЕС пересмотреть проект постановления.Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит сельское хозяйство в Евросоюзе под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Кроме того, они призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в объединение, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок.Примечательно, что, по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.
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европарламент, экономика, россия, евросоюз, белоруссия, москва, евростат, в мире
Европарламент, Экономика, Россия, Евросоюз, Белоруссия, Москва, Евростат, В мире
Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России

ЕП проголосовал за введение пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из РФ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.
За документ проголосовали 411 депутатов, против высказались 100, еще 78 — воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего оно вступит в силу.
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ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта.
Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже поддержал комитет по внешней торговле.
Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от Москвы в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.
Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием таких мер на отрасль, призвав институты ЕС пересмотреть проект постановления.
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Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит сельское хозяйство в Евросоюзе под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Кроме того, они призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в объединение, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок.
Примечательно, что, по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.
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