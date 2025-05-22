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Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России

Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России - РИА Новости, 22.05.2025

Европарламент поддержал введение пошлин на удобрения из России

Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:22:00+03:00

2025-05-22T12:22:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары.За документ проголосовали 411 депутатов, против высказались 100, еще 78 — воздержались. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего оно вступит в силу.ЕС импортировал 6,2 миллиона тонн российских удобрений в 2024 году, что составляет четверть всего импорта.Ранее источник в Европарламенте сообщил РИА Новости, что это решение уже поддержал комитет по внешней торговле.Ожидается, что новые пошлины будут вводиться поэтапно с июля этого года и в течение трех лет.Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от якобы зависимости от Москвы в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, выразило опасение в связи с негативным влиянием таких мер на отрасль, призвав институты ЕС пересмотреть проект постановления.Там указали, что в нынешнем виде предложение ставит сельское хозяйство в Евросоюзе под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Кроме того, они призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.По данным Совета ЕС, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в объединение, тогда как в 2023 году они распространялись только на 15% таких поставок.Примечательно, что, по данным Евростата, Россия в марте нарастила поставки удобрений в Евросоюз до максимума с ноября 2022 года. Так, в начале весны ЕС импортировал российских удобрений на 206,1 миллиона евро, что примерно на 15% больше как в месячном, так и в годовом выражении. При этом стоимость европейского импорта стала максимальной с ноября 2022 года, когда она составляла 263,5 миллиона евро.

https://ria.ru/20250520/sanktsii-2018131218.html

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