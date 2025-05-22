https://ria.ru/20250522/polsha-2018478853.html

Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину - РИА Новости, 22.05.2025

Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не направлять польских солдат на Украину, даже если его об этом попросит президент США... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T15:31:00+03:00

2025-05-22T15:31:00+03:00

2025-05-22T15:31:00+03:00

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не направлять польских солдат на Украину, даже если его об этом попросит президент США Дональд Трамп. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. "Конечно, я не позволю направить польских солдат на территорию Украины", – сказал Навроцкий. Он также отрицательно ответил на вопрос, выполнит ли просьбу президента США Дональда Трампа, если тот попросит направить на Украину польский контингент. "Конечно, если речь идет о наших обязательствах в рамках НАТО, то мы имеем обязательства в какой-то мере. Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности", - сказал Навроцкий. При этом он надеется, что польские предприниматели будут основной силой при восстановлении Украины. "Я вышлю туда польских предпринимателей. Мы должны быть главной силой восстановления Украины когда закончится война", - сказал кандидат в президенты. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html

https://ria.ru/20250520/uzhas-2017976675.html

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в мире, украина, россия, сша, кароль навроцкий, дональд трамп, кит келлог, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)