Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/polsha-2018478853.html
Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину
Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину - РИА Новости, 22.05.2025
Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину
Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не направлять польских солдат на Украину, даже если его об этом попросит президент США... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:31:00+03:00
2025-05-22T15:31:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
кароль навроцкий
дональд трамп
кит келлог
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254756_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_573c2e5f4dca1a5c8cdeb46c654f0257.jpg
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не направлять польских солдат на Украину, даже если его об этом попросит президент США Дональд Трамп. Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. "Конечно, я не позволю направить польских солдат на территорию Украины", – сказал Навроцкий. Он также отрицательно ответил на вопрос, выполнит ли просьбу президента США Дональда Трампа, если тот попросит направить на Украину польский контингент. "Конечно, если речь идет о наших обязательствах в рамках НАТО, то мы имеем обязательства в какой-то мере. Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности", - сказал Навроцкий. При этом он надеется, что польские предприниматели будут основной силой при восстановлении Украины. "Я вышлю туда польских предпринимателей. Мы должны быть главной силой восстановления Украины когда закончится война", - сказал кандидат в президенты. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250306/polsha-2003412640.html
https://ria.ru/20250520/uzhas-2017976675.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254756_297:0:2964:2000_1920x0_80_0_0_c8b8f931d385d79f795f4e3212aa971d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, кароль навроцкий, дональд трамп, кит келлог, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, США, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, Кит Келлог, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Кандидат в президенты Польши пообещал не направлять солдат на Украину

Кандидат в президенты Польши Навроцкий пообещал не направлять солдат на Украину

© AP Photo / Beata ZawrzelКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Beata Zawrzel
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не направлять польских солдат на Украину, даже если его об этом попросит президент США Дональд Трамп.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог сказал, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Это необходимо сделать". В Польше неожиданным образом высказались о Путине
6 марта, 15:00
"Конечно, я не позволю направить польских солдат на территорию Украины", – сказал Навроцкий.
Он также отрицательно ответил на вопрос, выполнит ли просьбу президента США Дональда Трампа, если тот попросит направить на Украину польский контингент.
"Конечно, если речь идет о наших обязательствах в рамках НАТО, то мы имеем обязательства в какой-то мере. Но Украина не является частью НАТО. Я бы ответил, что не вижу такой возможности", - сказал Навроцкий.
При этом он надеется, что польские предприниматели будут основной силой при восстановлении Украины.
"Я вышлю туда польских предпринимателей. Мы должны быть главной силой восстановления Украины когда закончится война", - сказал кандидат в президенты.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Антиукраинский кандидат на выборах в Польше вызвал ужас в Киеве
20 мая, 05:15
 
В миреУкраинаРоссияСШАКароль НавроцкийДональд ТрампКит КеллогНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала