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Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
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14:55 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/polsha-2018468523.html
Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной
Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной
Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:55:00+03:00
2025-05-22T14:55:00+03:00
в мире
польша
украина
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной. "После 5 июня 2025 года может наступить либерализация торговли Европейского союза с Украиной. Я никогда не позволю этого. Я не позволю, чтобы неравная конкуренция с Украиной уничтожала польские сельскохозяйственные предприятия или транспортные предприятия", - сказал журналистам Навроцкий. Он пообещал, что в отношениях с Украиной будет в первую очередь отстаивать интересы польских предпринимателей. &quot;Здесь – Польша. И президент Польши будет говорить: &quot;Во-первых - Польша, во-первых - поляки&quot; также в отношении неравной конкуренции с Украиной&quot;, - сказал Навроцкий.В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
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в мире, польша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски
В мире, Польша, Украина, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски
Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной

Кандидат в президенты Польши пообещал не допустить торговых льгот ЕС для Украины

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной.
«
"После 5 июня 2025 года может наступить либерализация торговли Европейского союза с Украиной. Я никогда не позволю этого. Я не позволю, чтобы неравная конкуренция с Украиной уничтожала польские сельскохозяйственные предприятия или транспортные предприятия", - сказал журналистам Навроцкий.
Он пообещал, что в отношениях с Украиной будет в первую очередь отстаивать интересы польских предпринимателей.
«

"Здесь – Польша. И президент Польши будет говорить: "Во-первых - Польша, во-первых - поляки" также в отношении неравной конкуренции с Украиной", - сказал Навроцкий.

В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
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В миреПольшаУкраинаКароль НавроцкийРафал Тшасковски
 
 
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