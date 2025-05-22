https://ria.ru/20250522/polsha-2018468523.html

Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной

Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025

Навроцкий пообещал не допустить либерализации торговли ЕС с Украиной

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:55:00+03:00

2025-05-22T14:55:00+03:00

2025-05-22T14:55:00+03:00

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рафал тшасковски

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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий обещает не допустить либерализации торговли Евросоюза с Украиной. "После 5 июня 2025 года может наступить либерализация торговли Европейского союза с Украиной. Я никогда не позволю этого. Я не позволю, чтобы неравная конкуренция с Украиной уничтожала польские сельскохозяйственные предприятия или транспортные предприятия", - сказал журналистам Навроцкий. Он пообещал, что в отношениях с Украиной будет в первую очередь отстаивать интересы польских предпринимателей. "Здесь – Польша. И президент Польши будет говорить: "Во-первых - Польша, во-первых - поляки" также в отношении неравной конкуренции с Украиной", - сказал Навроцкий.В первом туре президентских выборов, который прошел в минувшее воскресенье, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20250104/evrosoyuz-1992487680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, кароль навроцкий, рафал тшасковски