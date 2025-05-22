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Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета обжаловали приговор - РИА Новости, 22.05.2025
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07:15 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podzhog-2018394662.html
Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета обжаловали приговор
Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета обжаловали приговор - РИА Новости, 22.05.2025
Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета обжаловали приговор
Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево" обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:15:00+03:00
2025-05-22T07:15:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево" обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного окружного военного суда. "Жалобы на приговор поданы",- сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы. Обвиняемыми по делу являются Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге). Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец и Хамидуллин осуждены на 17,5 года, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 года. Хамидулин, Яковец и Ямсков и Булгаков проведут в тюрьме три года, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима с ограничением свободы тоже на год. Кроме того, им на период ограничения свободы нельзя выезжать за пределы территории муниципального образования, где будут проживать после отбытого наказания, менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, необходимо являться в специализированный госорган раз в месяц для регистрации. Ранее в ходе прений сторон обвинение запрашивало для молодых людей по 19 лет лишения свободы, для Мочалиной - 13 лет. По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года. Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей. Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.
https://ria.ru/20250429/volgograd-2014097417.html
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происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета обжаловали приговор

Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета в Остафьево обжаловали приговор

© Суды общей юрисдикции города МосквыЯмсков Даниила Александровича, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024
Ямсков Даниила Александровича, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Ямсков Даниила Александровича, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы. 30 апреля 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Адвокаты фигурантов дела о поджоге вертолета в столичном аэропорту "Остафьево" обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
"Жалобы на приговор поданы",- сказал собеседник агентства.
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Второй западный окружной военный суд в апреле назначил пяти фигурантам сроки от 12,5 до 18 лет лишения свободы.
Обвиняемыми по делу являются Станислав Хамидулин, Роман Яковец, Никита Булгаков, Даниил Ямсков и Анастасия Мочалина. Им в зависимости от ролей вменяют статьи 205 УК РФ (теракт, по эпизоду с вертолетом) и 281 УК РФ (диверсия, по эпизоду с поджогом релейных шкафов на железной дороге).
Булгаков получил наибольший срок - 18 лет. Яковец и Хамидуллин осуждены на 17,5 года, Ямсков - на 17 лет, Мочалина - на 12,5 года.
Хамидулин, Яковец и Ямсков и Булгаков проведут в тюрьме три года, остальной срок - в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Мочалина будет отбывать срок в колонии общего режима с ограничением свободы тоже на год.
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Кроме того, им на период ограничения свободы нельзя выезжать за пределы территории муниципального образования, где будут проживать после отбытого наказания, менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, необходимо являться в специализированный госорган раз в месяц для регистрации.
Ранее в ходе прений сторон обвинение запрашивало для молодых людей по 19 лет лишения свободы, для Мочалиной - 13 лет.
По версии следствия, Хамидулин был завербован украинскими спецслужбами. Остальных он нашел через интернет, посулил деньги, они приехали в аэропорт "Остафьево" и подожгли вертолет, огнем он был уничтожен. Под стражу их заключили в апреле 2024 года.
Как сообщали РИА Новости в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, кураторы с Украины обещали поджигателям вертолета 3 миллиона рублей, однако перевели лишь 10 тысяч рублей.
Согласно данным из обвинительного заключения, оглашенного в суде, фигуранты даже собирались брать микрокредит для приобретения орудий преступления. Свои действия они координировали при помощи мессенджеров Telegram и Signal.
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