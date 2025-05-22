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Bloomberg: страны G7 решили продолжать поддержку Киева - РИА Новости, 22.05.2025
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11:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/podderzhka-2018427354.html
Bloomberg: страны G7 решили продолжать поддержку Киева
Bloomberg: страны G7 решили продолжать поддержку Киева - РИА Новости, 22.05.2025
Bloomberg: страны G7 решили продолжать поддержку Киева
Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:16:00+03:00
2025-05-22T11:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля. "Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7", - заявил Клингбайль. Он добавил, что министры финансов G7 на встрече в Канаде все еще работают над некоторыми пунктами заявления, "которые нужно разрешить". "По состоянию на вечер среды, однако, группа... еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение, упомянутое Клингбайлем", - уточняется в материале агентства. Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7. Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015411329.html
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в мире, украина, канада, германия, g7, киев
В мире, Украина, Канада, Германия, G7, Киев
Bloomberg: страны G7 решили продолжать поддержку Киева

Bloomberg: страны G7 продолжат помощь Киеву, но еще не согласовали заявление

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля.
"Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7", - заявил Клингбайль.
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Он добавил, что министры финансов G7 на встрече в Канаде все еще работают над некоторыми пунктами заявления, "которые нужно разрешить".
"По состоянию на вечер среды, однако, группа... еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение, упомянутое Клингбайлем", - уточняется в материале агентства.
Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.
Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
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