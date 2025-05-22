https://ria.ru/20250522/plennyy-2018452553.html
Пленный ВСУ рассказал, чьи приказы он исполнял, обстреливая Курскую область
Пленный ВСУ рассказал, чьи приказы он исполнял, обстреливая Курскую область - РИА Новости, 22.05.2025
Пленный ВСУ рассказал, чьи приказы он исполнял, обстреливая Курскую область
Сдавшийся в плен в Курской области украинский военный Виктор Гарнага произвел не менее 100 выстрелов из минометов по населенным пунктам Глушковского района,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:29:00+03:00
2025-05-22T13:29:00+03:00
2025-05-22T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военный Виктор Гарнага произвел не менее 100 выстрелов из минометов по населенным пунктам Глушковского района, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Военные следователи СК России продолжают работу с военнослужащими вооруженных формирований Украины, которые сдались в плен в Курской области. В ходе расследования уголовного дела о террористическом акте установлен еще один фигурант, производивший обстрелы населенных пунктов региона", - сказала она. По данным следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года, находясь на позициях в Курской и Сумской областях, исполняя незаконные приказы командования, минометчик Гарнага "произвел не менее ста выстрелов из минометов по населенным пунктам Глушковского района Курской области, где проживают мирные жители". Как уточняет ведомство, в ходе допроса Гарнага признал вину в совершенном им преступлении и дал подробные показания. В частности, он пояснил, что координаты минометному расчету передавались с командного пункта военнослужащими Украины с позывными "Психолог" и "Ромашка". "В ходе предварительного следствия будут установлены командиры украинских вооруженных формирований, отдававшие преступные приказы, иные соучастники этих преступлений и дана уголовно-правовая оценка их действиям", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20250521/plennyj-2018243224.html
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происшествия, курская область, глушковский район, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Пленный ВСУ рассказал, чьи приказы он исполнял, обстреливая Курскую область
Петренко: сдавшийся в плен боевик ВСУ произвел около ста выстрелов из минометов