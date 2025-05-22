https://ria.ru/20250522/plennye-2018450485.html
В Кремле рассказали о подготовке обмена пленными с Украиной
В Кремле рассказали о подготовке обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке обмена пленными с Украиной
Все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной прошел максимально быстро, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:21:00+03:00
2025-05-22T13:21:00+03:00
2025-05-22T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной прошел максимально быстро, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме" — так он ответил на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая это предложение, глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва и Киев договорились также в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/rossija-2018062090.html
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной прошел максимально быстро, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме" — так он ответил на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины. Встреча состоялась 16 мая в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая это предложение, глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Москва
и Киев договорились также в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.