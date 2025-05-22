https://ria.ru/20250522/plennye-2018445028.html
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной
Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:03:00+03:00
2025-05-22T13:03:00+03:00
2025-05-22T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе
https://ria.ru/20250520/rossija-2018062090.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной
Песков назвал обмен пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 трудоемким