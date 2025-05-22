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Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
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13:03 22.05.2025 (обновлено: 13:05 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/plennye-2018445028.html
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной
Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:03:00+03:00
2025-05-22T13:05:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе
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украина, россия, дмитрий песков, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной

Песков назвал обмен пленными с Украиной в формате 1000 на 1000 трудоемким

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Россия была инициатором в сделке по обмену пленными с Украиной
20 мая, 14:56
 
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