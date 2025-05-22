https://ria.ru/20250522/plennye-2018445028.html

Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной

Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 22.05.2025

Песков рассказал о подготовке обмена пленными с Украиной

Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:03:00+03:00

2025-05-22T13:03:00+03:00

2025-05-22T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 в быстром режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе

https://ria.ru/20250520/rossija-2018062090.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, дмитрий песков, в мире