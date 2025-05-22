https://ria.ru/20250522/peskov-2018449765.html

Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции

Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции - РИА Новости, 22.05.2025

Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции

Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:16:00+03:00

2025-05-22T13:16:00+03:00

2025-05-22T13:16:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

петр толстой

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на тему внесения возможных изменений в Конституцию России. Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле тема предложений по изменению Конституции.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017939462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, петр толстой, госдума рф