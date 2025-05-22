https://ria.ru/20250522/peskov-2018449765.html
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции - РИА Новости, 22.05.2025
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции
Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:16:00+03:00
2025-05-22T13:16:00+03:00
2025-05-22T13:16:00+03:00
политика
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на тему внесения возможных изменений в Конституцию России. Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле тема предложений по изменению Конституции.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017939462.html
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политика, россия, дмитрий песков, петр толстой, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Петр Толстой, Госдума РФ
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции
Песков: понимания, о каких предложениях по Конституции идет речь, нет