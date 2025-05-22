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Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции - РИА Новости, 22.05.2025
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13:16 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/peskov-2018449765.html
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции - РИА Новости, 22.05.2025
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции
Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:16:00+03:00
2025-05-22T13:16:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
петр толстой
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на тему внесения возможных изменений в Конституцию России. Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле тема предложений по изменению Конституции.
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политика, россия, дмитрий песков, петр толстой, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Петр Толстой, Госдума РФ
Песков ответил на вопрос об изменениях в Конституции

Песков: понимания, о каких предложениях по Конституции идет речь, нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Нужно понимать конкретно, о чем идет речь, пока такого понимания нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов на тему внесения возможных изменений в Конституцию России.
Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад.
"Здесь трудно что-то сказать, потому что нужно понимать конкретно, о чем идет речь. Такого понимания пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле тема предложений по изменению Конституции.
Конституция Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Изменения Конституции нет на повестке дня, заявили в Кремле
19 мая, 20:50
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
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