https://ria.ru/20250522/peskov-2018448737.html
Песков высказался об иностранных компаниях, уехавших из России
Песков высказался об иностранных компаниях, уехавших из России - РИА Новости, 22.05.2025
Песков высказался об иностранных компаниях, уехавших из России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в возвращении зарубежных компаний, которые хамски покинули рынок РФ, не нужно оглядываться на... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:12:00+03:00
2025-05-22T13:12:00+03:00
2025-05-22T13:20:00+03:00
россия
экономика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в возвращении зарубежных компаний, которые хамски покинули рынок РФ, не нужно оглядываться на инвестклимат, для них будет применяться особый режим.Ранее Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров."Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства, в первую очередь социальные обязательства. А какие-то компании абсолютно хамски, отказываясь от своих обязательств, отказываясь от трудовых коллективов, бросали свои секторы экономики. Конечно, здесь не нужно оглядываться ни на инвестиционный климат в отношении этих компаний, ни на какие другие принципы. К ним будет, естественно, применяться особый режим во время их попыток сюда вернуться", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250513/kompanii-2016730402.html
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россия, экономика, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков высказался об иностранных компаниях, уехавших из России
Песков: для покинувших Россию зарубежных компаний будет применяться особый режим