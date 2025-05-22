Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 22.05.2025 (обновлено: 13:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peskov-2018447743.html
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 22.05.2025
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа
В Кремле заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:10:00+03:00
2025-05-22T13:59:00+03:00
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США контрастирует с тем, что известно Москве."Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, москва, владимир путин, дональд трамп, в мире
США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа

Песков: сообщения СМИ о диалоге Путина и Трампа расходятся с информацией Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США контрастирует с тем, что известно Москве.
"Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
СМИ раскрыли, что сказал Трамп европейским лидерам после беседы с Путиным
Вчера, 18:29
 
СШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала