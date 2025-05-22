https://ria.ru/20250522/peskov-2018447743.html

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 22.05.2025

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о разговоре Путина и Трампа

В Кремле заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:10:00+03:00

2025-05-22T13:10:00+03:00

2025-05-22T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Кремле заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США контрастирует с тем, что известно Москве."Смотрите, мы знаем, что Трамп заявил Путину. Мы не знаем, что Трамп заявил европейцам после этого телефонного разговора. Мы знаем официальное заявление президента Трампа. То, что мы знаем, контрастирует с тем, что было написано в упомянутой вами статье", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018327583.html

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Варвара Скокшина

сша, москва, владимир путин, дональд трамп, в мире