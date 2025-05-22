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Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025
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13:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/peskov-2018445768.html
Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане
Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025
Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане
Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:04:00+03:00
2025-05-22T13:04:00+03:00
ватикан
россия
украина
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня. "Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.
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ватикан, россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Ватикан, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане

Песков: договоренностей о проведении переговоров по Украине в Ватикане не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.
"Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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ВатиканРоссияУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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