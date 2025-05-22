https://ria.ru/20250522/peskov-2018445768.html

Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане

Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане - РИА Новости, 22.05.2025

Песков опроверг сообщения о переговорах по Украине в Ватикане

Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

ватикан

россия

украина

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Никаких договоренностей о проведении переговоров по украинскому урегулированию в Ватикане не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня. "Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли новые данные о следующих переговорах украинской и российской делегаций.

https://ria.ru/20250521/vatikan-2018237334.html

ватикан

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, россия, украина, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025