https://ria.ru/20250522/peskov-2018445653.html

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Президент России Владимир Путин активно посещает российские регионы, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не являются исключением,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

2025-05-22T13:04:00+03:00

владимир путин

донецк

луганск

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно посещает российские регионы, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не являются исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Путин активно посещает российские регионы. И в данном случае, естественно, и Донецкая Республика, и Луганская Республика, и другие, не являются исключениями", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск.

https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018279169.html

донецк

луганск

россия

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Максим Зубков

владимир путин, донецк, луганск, россия, дмитрий песков