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Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025
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13:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/peskov-2018445653.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск
Президент России Владимир Путин активно посещает российские регионы, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не являются исключением,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:04:00+03:00
2025-05-22T13:04:00+03:00
владимир путин
донецк
луганск
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно посещает российские регионы, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не являются исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Путин активно посещает российские регионы. И в данном случае, естественно, и Донецкая Республика, и Луганская Республика, и другие, не являются исключениями", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск.
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владимир путин, донецк, луганск, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Донецк, Луганск, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков: Путин активно посещает регионы, ДНР и ЛНР не являются исключением

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин активно посещает российские регионы, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не являются исключением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Путин активно посещает российские регионы. И в данном случае, естественно, и Донецкая Республика, и Луганская Республика, и другие, не являются исключениями", - сказал Песков журналистам на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск.
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Владимир ПутинДонецкЛуганскРоссияДмитрий Песков
 
 
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