https://ria.ru/20250522/peskov-2018444819.html

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025

Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:02:00+03:00

2025-05-22T13:02:00+03:00

2025-05-22T13:03:00+03:00

россия

донецк

луганск

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут реализованы. Глава государства во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240610/donetsk-1951975376.html

россия

донецк

луганск

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россия, донецк, луганск, дмитрий песков, владимир путин