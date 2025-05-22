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Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025
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13:02 22.05.2025 (обновлено: 13:03 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peskov-2018444819.html
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск - РИА Новости, 22.05.2025
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:02:00+03:00
2025-05-22T13:03:00+03:00
россия
донецк
луганск
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут реализованы. Глава государства во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона. "Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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россия, донецк, луганск, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Донецк, Луганск, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить Донецк и Луганск

Песков: у Путина есть планы посетить Донецк и Луганск

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на Петровский район Донецка
Вид на Петровский район Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у президента России Владимира Путина постоянно есть планы посетить Донецк и Луганск, со временем они будут реализованы.
Глава государства во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область. Президент провел встречу с главами муниципалитетов региона.
"Такие планы есть постоянно. Со временем они будут осуществлены, и мы будем также вас информировать. Конечно, это наши регионы, российские", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли у президента планов посетить Донецк и Луганск.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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РоссияДонецкЛуганскДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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