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Песков высказался о возможном возвращении западных компаний в Россию - РИА Новости, 22.05.2025
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13:01 22.05.2025 (обновлено: 13:21 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peskov-2018444729.html
Песков высказался о возможном возвращении западных компаний в Россию
Песков высказался о возможном возвращении западных компаний в Россию - РИА Новости, 22.05.2025
Песков высказался о возможном возвращении западных компаний в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении западных компаний в РФ, отметил, что не нужно забегать вперед, пока никто никуда не... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:01:00+03:00
2025-05-22T13:21:00+03:00
россия
экономика
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении западных компаний в РФ, отметил, что не нужно забегать вперед, пока никто никуда не возвращается.Ранее Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров."Но, опять же, обсуждать это можно сколько угодно, пока никто никуда не возвращается. Поэтому не нужно забегать вперед. Понимание общее такое есть, но здесь нужно трезво смотреть на то, как развиваются события", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250513/putin-2016700985.html
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россия, экономика, дмитрий песков, госдума рф
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков высказался о возможном возвращении западных компаний в Россию

Песков призвал не забегать вперед, западные компании пока не возвращаются в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении западных компаний в РФ, отметил, что не нужно забегать вперед, пока никто никуда не возвращается.
Ранее Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям на заседании 21 мая поддержал ко второму чтению законопроект о новых условиях возврата иностранных активов. Журналист спросила Пескова, есть ли основания для опасений за инвестиционный климат и нарушение правовой практики бизнеса, договоров.
"Но, опять же, обсуждать это можно сколько угодно, пока никто никуда не возвращается. Поэтому не нужно забегать вперед. Понимание общее такое есть, но здесь нужно трезво смотреть на то, как развиваются события", - сказал Песков.
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