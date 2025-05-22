https://ria.ru/20250522/perm-2018436122.html

В Перми задержали вооруженного мужчину

В Перми задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 22.05.2025

В Перми задержали вооруженного мужчину

Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:15:00+03:00

2025-05-22T12:15:00+03:00

2025-05-22T14:00:00+03:00

происшествия

пермь

дзержинский район

россия

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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, как мужчина с идентичным охотничьему ружью предметом в руках разгуливает по улице в Перми. "В Дзержинском районе задержан мужчина, который передвигался по улице с предметом, похожим на ружье… Мужчину с визуальными признаками опьянения доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - рассказали в управлении. На жителя составили административный протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9. КоАП РФ). У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с ружьем, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240902/ohotnik-1970045851.html

пермь

дзержинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, дзержинский район, россия