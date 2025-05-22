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В Перми задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 22.05.2025
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12:15 22.05.2025 (обновлено: 14:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/perm-2018436122.html
В Перми задержали вооруженного мужчину
В Перми задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 22.05.2025
В Перми задержали вооруженного мужчину
Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:15:00+03:00
2025-05-22T14:00:00+03:00
происшествия
пермь
дзержинский район
россия
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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, как мужчина с идентичным охотничьему ружью предметом в руках разгуливает по улице в Перми. "В Дзержинском районе задержан мужчина, который передвигался по улице с предметом, похожим на ружье… Мужчину с визуальными признаками опьянения доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - рассказали в управлении. На жителя составили административный протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9. КоАП РФ). У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с ружьем, добавили в ведомстве.
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пермь
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происшествия, пермь, дзержинский район, россия
Происшествия, Пермь, Дзержинский район, Россия
В Перми задержали вооруженного мужчину

В Перми задержали мужчину с предметом, похожим на ружье

Мужчина с предметом, похожим на ружье, в Перми. Кадр видео из соцсетей
Мужчина с предметом, похожим на ружье, в Перми. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Мужчина с предметом, похожим на ружье, в Перми. Кадр видео из соцсетей
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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, как мужчина с идентичным охотничьему ружью предметом в руках разгуливает по улице в Перми.
«
Дзержинском районе задержан мужчина, который передвигался по улице с предметом, похожим на ружье… Мужчину с визуальными признаками опьянения доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - рассказали в управлении.
На жителя составили административный протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9. КоАП РФ). У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с ружьем, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияПермьДзержинский районРоссия
 
 
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