В Перми задержали вооруженного мужчину
В Перми задержали мужчину с предметом, похожим на ружье
Мужчина с предметом, похожим на ружье, в Перми. Кадр видео из соцсетей
Мужчина с предметом, похожим на ружье, в Перми. Кадр видео из соцсетей
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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который с предметом, похожим на ружье, ходил по улицам в Перми, оружие сейчас проверяется, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, как мужчина с идентичным охотничьему ружью предметом в руках разгуливает по улице в Перми.
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"В Дзержинском районе задержан мужчина, который передвигался по улице с предметом, похожим на ружье… Мужчину с визуальными признаками опьянения доставили в отдел полиции. Им оказался местный житель 1988 года рождения, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - рассказали в управлении.
На жителя составили административный протокол по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9. КоАП РФ). У мужчины изъят и отправлен на экспертизу предмет, конструктивно схожий с ружьем, добавили в ведомстве.
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