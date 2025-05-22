https://ria.ru/20250522/perm-2018434743.html
В Перми уволили учительницу музыки, жестоко обращавшуюся со школьником
В Перми уволили учительницу музыки, жестоко обращавшуюся со школьником - РИА Новости, 22.05.2025
В Перми уволили учительницу музыки, жестоко обращавшуюся со школьником
Учительница музыки в Перми, жестоко обращавшаяся со школьником, уволена, материалы об инциденте переданы в полицию, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:05:00+03:00
2025-05-22T12:05:00+03:00
2025-05-22T12:05:00+03:00
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ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Учительница музыки в Перми, жестоко обращавшаяся со школьником, уволена, материалы об инциденте переданы в полицию, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, якобы снятое в пермской школе "СинТез". На кадрах видна женщина, которая выводит мальчика из класса на лестничную площадку и несколько раз бьет его кулаком и пинает ногой. Отмечалось, что перед этим школьник будто бы нахамил педагогу. "О неправомерных действиях учителя музыки в учреждении было проведено служебное расследование. По результатам учитель уволена 11 марта по статье Трудового кодекса РФ. Установлено, что администрацией школы были осуществлены все действия, предусмотренные механизмом взаимодействия субъектов системы профилактики. Школа своевременно уведомила полицию, комиссию по делам несовершеннолетних и департамент о факте жестокого обращения", - рассказали в департаменте образования. Собеседница уточнила, что видео инцидента по запросу переданы в территориальный орган полиции. Школа "СинТез" создана в Перми в сентябре 1951 года. Она занимает три корпуса на улицах Юнг Прикамья, Высокой и Адмирала Ушакова.
https://ria.ru/20250521/uchitel-2018353451.html
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происшествия, пермь, россия, пособие по безработице
Происшествия, Пермь, Россия, Пособие по безработице
В Перми уволили учительницу музыки, жестоко обращавшуюся со школьником
В Перми уволили учительницу музыки, избившую школьника