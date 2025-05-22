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"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз
"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз - РИА Новости, 22.05.2025
"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз
Сеть "Перекресток" планирует увеличить количество стратегических партнеров более чем в пять раз в 2025 году, их долю в розничном товарообороте – более чем в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:49:00+03:00
2025-05-22T17:49:00+03:00
2025-05-22T17:49:00+03:00
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торговый дом "перекресток"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сеть "Перекресток" планирует увеличить количество стратегических партнеров более чем в пять раз в 2025 году, их долю в розничном товарообороте – более чем в шесть раз, сообщает пресс-служба компании. Формат стратегического партнерства предполагает достижение совместных стратегических целей при помощи зафиксированных взаимных обязательств в долгосрочной перспективе. Партнерства заключаются сроком от трех лет. Модель обеспечивает поставщику предсказуемость и гарантированные объемы поставки, возможность расширять производственные мощности, наращивать долю рынка и привлекать экспертизу сети для повышения эффективности и внедрение инноваций, отмечают в пресс-службе. "Перекресток" запустил трансформацию модели взаимодействия с партнерами в 2024 году. Свыше 20 поставщиков работают с сетью по такой модели. В этом формате "Перекресток" взаимодействует и с крупными федеральными поставщиками, и со средними компаниями, и с малым бизнесом. ""Перекресток" ориентирован на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками. Наша амбиция – иметь стратегических партнеров во всех ключевых категориях и регионах присутствия. К концу 2025 года число стратегических партнеров приблизится к 130, а их доля в общем товарообороте составит более 10%", – прокомментировал коммерческий директор торговой сети "Перекресток" Дмитрий Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, торговый дом "перекресток"
Россия, Торговый дом "Перекресток"
"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз
Количество стратегических партнеров "Перекрестка" вырастет более чем в пять раз
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сеть "Перекресток" планирует увеличить количество стратегических партнеров более чем в пять раз в 2025 году, их долю в розничном товарообороте – более чем в шесть раз, сообщает пресс-служба компании.
Формат стратегического партнерства предполагает достижение совместных стратегических целей при помощи зафиксированных взаимных обязательств в долгосрочной перспективе. Партнерства заключаются сроком от трех лет. Модель обеспечивает поставщику предсказуемость и гарантированные объемы поставки, возможность расширять производственные мощности, наращивать долю рынка и привлекать экспертизу сети для повышения эффективности и внедрение инноваций, отмечают в пресс-службе.
"Перекресток" запустил трансформацию модели взаимодействия с партнерами в 2024 году. Свыше 20 поставщиков работают с сетью по такой модели. В этом формате "Перекресток" взаимодействует и с крупными федеральными поставщиками, и со средними компаниями, и с малым бизнесом.
""Перекресток" ориентирован на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками. Наша амбиция – иметь стратегических партнеров во всех ключевых категориях и регионах присутствия. К концу 2025 года число стратегических партнеров приблизится к 130, а их доля в общем товарообороте составит более 10%", – прокомментировал коммерческий директор торговой сети "Перекресток" Дмитрий Медведев.