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"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз

"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз - РИА Новости, 22.05.2025

"Перекресток" увеличит число стратегических партнеров более чем в пять раз

Сеть "Перекресток" планирует увеличить количество стратегических партнеров более чем в пять раз в 2025 году, их долю в розничном товарообороте – более чем в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T17:49:00+03:00

2025-05-22T17:49:00+03:00

россия

торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сеть "Перекресток" планирует увеличить количество стратегических партнеров более чем в пять раз в 2025 году, их долю в розничном товарообороте – более чем в шесть раз, сообщает пресс-служба компании. Формат стратегического партнерства предполагает достижение совместных стратегических целей при помощи зафиксированных взаимных обязательств в долгосрочной перспективе. Партнерства заключаются сроком от трех лет. Модель обеспечивает поставщику предсказуемость и гарантированные объемы поставки, возможность расширять производственные мощности, наращивать долю рынка и привлекать экспертизу сети для повышения эффективности и внедрение инноваций, отмечают в пресс-службе. "Перекресток" запустил трансформацию модели взаимодействия с партнерами в 2024 году. Свыше 20 поставщиков работают с сетью по такой модели. В этом формате "Перекресток" взаимодействует и с крупными федеральными поставщиками, и со средними компаниями, и с малым бизнесом. ""Перекресток" ориентирован на развитие долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками. Наша амбиция – иметь стратегических партнеров во всех ключевых категориях и регионах присутствия. К концу 2025 года число стратегических партнеров приблизится к 130, а их доля в общем товарообороте составит более 10%", – прокомментировал коммерческий директор торговой сети "Перекресток" Дмитрий Медведев.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, торговый дом "перекресток"